Policiais feridos em capotamento são internados, dois possuem fraturas

Por João Pedro Zamora* — Após acidente que envolveu o capotamento de duas viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta quinta-feira (12/2), três policiais envolvidos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital Santa Lúcia, onde permanecem internados.
De acordo com atualização da PMDF desta sexta-feira (13/2), um dos policiais apresentou fratura no fêmur e lesão facial. Ele também teve membro inferior imobilizado e aguarda procedimento cirúrgico programado ainda para esta sexta-feira (13/2). Outro policial foi diagnosticado com fratura de dois dedos, um em cada mão. Contudo, esse se encontra estabilizado e aguarda cirurgia prevista para sábado (14/2).
Um terceiro policial internado passou por exames, mas o resultado desses afastou a suspeita de fraturas. Todavia, ele permanece sob observação médica em razão do trauma na cabeça.
O acidente, ocorrido na região da Estância Mestre D’Armas, em Planaltina, ocorreu durante uma perseguição da PMDF a suspeitos de porte ilegal de arma de fogo.
*Estagiário sob supervisão Nahima Maciel
