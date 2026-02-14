Idoso é preso por tráfico de drogas na região da Fazendinha, no Itapoã - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um idoso de 60 anos foi preso por suspeito de tráfico de entorpecentes na região da Fazendinha, no Itapoã. A prisão ocorreu após denúncia anônima indicar que ele comercializa drogas em frente à própria residência.

A ação foi realizada nesta sexta-feira (13/2), por equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do GTOP 40, com apoio do serviço de inteligência da corporação. Após o recebimento das informações, os policiais iniciaram monitoramento estratégico no local e confirmaram a movimentação típica do tráfico.

Durante a abordagem, os militares encontraram três porções de maconha nos bolsos do suspeito. Questionado, ele admitiu que havia mais entorpecentes dentro da residência e alegou que a substância seria para uso medicinal. O homem autorizou a entrada da equipe policial no imóvel.

Na busca domiciliar, os policiais localizaram aproximadamente meio quilo de maconha prensada armazenada dentro da geladeira. Além disso, foram encontradas porções fracionadas da droga sobre o balcão da sala, um pé de maconha plantado no quintal e uma faca utilizada para o corte do entorpecente.

O suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito segue à disposição da justiça para que sejam tomadas as medidas cabíveis.