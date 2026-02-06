Chuva arranca asfalto e interdita via no Itapoã; GDF já atua nos reparos

A força da chuva registrada na tarde da última quinta-feira (5/2) também causou transtornos no Itapoã. No encontro da Avenida da Fazendinha com a Avenida do Mourão, parte do asfalto foi levada pela enxurrada, o que levou à interdição da via por questões de segurança.

Comerciantes da região afirmam que a situação é recorrente e que, sempre que chove com mais intensidade, o trecho volta a ser danificado. Brian Gatilho, que trabalha há cerca de três a quatro meses em um comércio próximo ao encontro da Avenida da Fazendinha com a Avenida do Mourão, no Itapoã, contou que já havia presenciado alagamentos no local, mas nunca com danos tão grandes. “Já é a segunda vez que vejo uma chuva assim, mas antes tinha aberto só um buraco pequeno. Ontem, escavou de vez, saiu arrancando tudo”, relatou.

Segundo ele, a força da enxurrada impediu totalmente a circulação de veículos. “Não tinha como passar, estava muito difícil, não tinha como andar”, afirmou. Após o fim da chuva, a via foi rapidamente interditada. “O pessoal já não estava passando e, assim que a chuva acabou, o Detran chegou e interditou tudo”, completou.

Equipes do Governo do Distrito Federal (GDF) e da administração regional estão no local na manhã desta sexta-feira (6/2) realizando os trabalhos de contenção e reparo da via.

Em nota, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que o trecho no encontro da Avenida da Fazendinha com a Avenida Murão, no Itapoã, é reconhecido como um ponto crítico durante períodos de chuva intensa. Segundo a companhia, o problema ocorre devido ao grande volume de água pluvial que converge para o local, provocando alagamentos recorrentes e danos ao pavimento. “As intervenções realizadas até o momento tiveram caráter emergencial, com o objetivo de reduzir riscos imediatos à circulação de veículos e pedestres, mas não substituem a solução definitiva”, esclareceu.

De acordo com a Novacap, a recorrência dos danos está relacionada à insuficiência do sistema de drenagem existente. A companhia informou ainda que a Avenida Murão já possui projeto de drenagem elaborado, atualmente em fase de licitação, com previsão de abertura do certame para o início de abril. “A execução dessa obra é a ação necessária para solucionar de forma definitiva o acúmulo de água e os danos recorrentes ao pavimento na região”, afirmou. Enquanto isso, novas ações emergenciais poderão ser avaliadas, embora serviços de recomposição asfáltica dependam de dias consecutivos de tempo firme, condição prejudicada pelo atual período chuvoso.



