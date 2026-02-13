InícioCidades DF
Morte

Membro do Comboio do Cão morre em confronto com a PM em Água Quente

Durante a abordagem realizada pelas equipes da CPE e do GTAM/ROTAM, o indivíduo reagiu à ordem de prisão e trocou tiros com os policiais

Além de uma pistola utilizada no confronto, foram encontrados seis tabletes grandes de entorpecentes - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um foragido da justiça, integrante da facção criminosa Comboio do Cão, morreu, na tarde desta sexta-feira (13/2) após entrar em confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) Entorno Oeste. A ação ocorreu na região de Água Quente, no Distrito Federal, e contou com um esforço coordenado de inteligência entre a Polícia Militar (PMDF), incluindo o BOPE, e o 17° Comando Regional de Polícia Militar (Águas Lindas de Goiás).

O suspeito possuía uma extensa ficha criminal, com condenações e passagens que remontam a 2011. Entre os crimes registrados no histórico estão tentativa de latrocínio, tráfico de drogas, roubo majorado e receptação. Durante a abordagem realizada pelas equipes da CPE e do GTAM/ROTAM, o indivíduo reagiu à ordem de prisão e trocou tiros com os policiais. Ele foi socorrido após ser atingido, mas não resistiu aos ferimentos.

No local da ocorrência, a polícia realizou uma apreensão significativa que reforça o envolvimento do foragido com o crime organizado. Além de uma pistola utilizada no confronto, foram encontrados seis tabletes grandes de entorpecentes e diversos materiais destinados ao refino de drogas. Um carro e uma motocicleta também foram apreendidos e encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 13/02/2026 23:28
