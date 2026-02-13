Incêndio destrói veículo e interdita a BR-020 na noite desta sexta-feira

Ainda não se sabe o que causou o fogo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro, modelo Renault Scenic, pegou fogo na noite desta sexta-feira (13), na altura do Condomínio Morada dos Nobres, na BR-020. O incidente foi registrado por volta das 21h40, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

A força do incêndio exigiu uma resposta rápida das equipes de emergência, que isolaram o local para garantir a segurança dos motoristas que trafegavam pela via. Os bombeiros utilizaram linhas de mangueiras e aplicação direta de água para extinguir as chamas, que já envolviam o veículo quando o socorro chegou.

Apesar da gravidade do incêndio e da destruição do carro, o condutor conseguiu sair a tempo. Ele foi avaliado pelas equipes de saúde no local e não apresentou ferimentos que exigissem transporte ao hospital. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local. As causas que levaram o veículo a pegar fogo ainda não foram confirmadas.