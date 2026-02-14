Homem é preso após ameaçar dupla de amigos com arma por supor que eram casal gay

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) - (crédito: Ed Alves/CB)

Um homem de 40 anos foi preso na noite de sexta-feira (13/2), em Samambaia, após ameaçar dois homens com uma arma de fogo por supostamente tê-los confundido com um casal homossexual. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito teria abordado as vítimas em um estabelecimento comercial e ordenado que se deitassem no chão. Veja o momento:

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 21) foram acionados via 190 e iniciaram buscas na região com base nas características repassadas. O homem foi localizado pouco depois. Durante a abordagem, os militares encontraram com ele uma pistola calibre 9mm municiada com 13 cartuchos.

De acordo com o relato das vítimas aos policiais, elas estavam se alimentando no local quando o suspeito se aproximou, sacou a arma e passou a ameaçá-las, questionando se eram um casal. As circunstâncias e a motivação do crime serão apuradas pela Polícia Civil.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o caso foi registrado.