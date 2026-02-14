InícioCidades DF
PRISÃO

Homem é preso após ameaçar dupla de amigos com arma por supor que eram casal gay

Suspeito de 40 anos foi preso em Samambaia com pistola 9mm após ordenar que vítimas se deitassem no chão e questionar se eram um casal

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) - (crédito: Ed Alves/CB)
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) - (crédito: Ed Alves/CB)

Um homem de 40 anos foi preso na noite de sexta-feira (13/2), em Samambaia, após ameaçar dois homens com uma arma de fogo por supostamente tê-los confundido com um casal homossexual. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito teria abordado as vítimas em um estabelecimento comercial e ordenado que se deitassem no chão. Veja o momento:

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 21) foram acionados via 190 e iniciaram buscas na região com base nas características repassadas. O homem foi localizado pouco depois. Durante a abordagem, os militares encontraram com ele uma pistola calibre 9mm municiada com 13 cartuchos.

De acordo com o relato das vítimas aos policiais, elas estavam se alimentando no local quando o suspeito se aproximou, sacou a arma e passou a ameaçá-las, questionando se eram um casal. As circunstâncias e a motivação do crime serão apuradas pela Polícia Civil.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o caso foi registrado.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 14/02/2026 15:32 / atualizado em 14/02/2026 16:42
