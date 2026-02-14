Carnaval: PM reforça segurança com linhas de revista

De acordo com a corporação, haverá policiamento em linha nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e na região da Galeria dos Estados - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai intensificar a atuação durante os dias de carnaval no DF com foco na prevenção de crimes e na proteção dos foliões. Entre as principais medidas está a instalação de linhas de revista em pontos estratégicos de acesso às áreas de festa, principalmente, na região central de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a corporação, haverá policiamento em linha nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e na região da Galeria dos Estados. Os policiais farão abordagens e revistas nos foliões que chegam aos eventos, com o objetivo de impedir a entrada de objetos proibidos e substâncias ilícitas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Itens proibidos

A PMDF chama atenção para a lista de materiais que não poderão ser levados aos blocos e festas carnavalescas. Entre os principais itens proibidos estão:

Armas de qualquer tipo;

Objetos perfurocortantes, como facas e canivetes;

Tesouras, inclusive tesouras de unha;

Garrafas de vidro;

Aerossóis em geral, como desodorantes e perfumes;

Lança-perfume e outras drogas ilícitas.

A corporação reforça que mesmo objetos considerados pequenos ou de uso pessoal, como tesouras de unha e frascos de aerossol, serão retidos durante as revistas.

Além do policiamento ostensivo, a operação contará com o apoio de cães farejadores, que auxiliarão na identificação de entorpecentes e outros materiais proibidos.

Segundo o capitão Edimar, a estratégia de revista já foi aplicada em carnavais passados e apresentou resultados positivos. A medida tem caráter preventivo e busca impedir que crimes ocorram durante as festividades. “A atuação é antes que o crime aconteça. A ideia é garantir que os foliões possam curtir com mais segurança”, informou.