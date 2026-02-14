InícioCidades DF
Carnaval: PM reforça segurança com linhas de revista

Linhas de revista serão montadas em áreas centrais da capital, com apoio de cães farejadores, para impedir a entrada de armas, drogas, garrafas de vidro e aerossóis

De acordo com a corporação, haverá policiamento em linha nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e na região da Galeria dos Estados - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)
De acordo com a corporação, haverá policiamento em linha nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e na região da Galeria dos Estados - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai intensificar a atuação durante os dias de carnaval no DF com foco na prevenção de crimes e na proteção dos foliões. Entre as principais medidas está a instalação de linhas de revista em pontos estratégicos de acesso às áreas de festa, principalmente, na região central de Brasília.

De acordo com a corporação, haverá policiamento em linha nas proximidades da Rodoviária do Plano Piloto e na região da Galeria dos Estados. Os policiais farão abordagens e revistas nos foliões que chegam aos eventos, com o objetivo de impedir a entrada de objetos proibidos e substâncias ilícitas.

Itens proibidos

A PMDF chama atenção para a lista de materiais que não poderão ser levados aos blocos e festas carnavalescas. Entre os principais itens proibidos estão:

  • Armas de qualquer tipo;
  • Objetos perfurocortantes, como facas e canivetes;
  • Tesouras, inclusive tesouras de unha;
  • Garrafas de vidro;
  • Aerossóis em geral, como desodorantes e perfumes;
  • Lança-perfume e outras drogas ilícitas.

A corporação reforça que mesmo objetos considerados pequenos ou de uso pessoal, como tesouras de unha e frascos de aerossol, serão retidos durante as revistas.

Além do policiamento ostensivo, a operação contará com o apoio de cães farejadores, que auxiliarão na identificação de entorpecentes e outros materiais proibidos.

Segundo o capitão Edimar, a estratégia de revista já foi aplicada em carnavais passados e apresentou resultados positivos. A medida tem caráter preventivo e busca impedir que crimes ocorram durante as festividades. “A atuação é antes que o crime aconteça. A ideia é garantir que os foliões possam curtir com mais segurança”, informou.

Por Davi Cruz*
postado em 14/02/2026 12:04
