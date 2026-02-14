Baile da Piki: espaço seguro para a diversidade em Águas Claras

Um dos blocos mais novos da Folia Candanga, o bloco Baile da Piki , criado em 2024, movimenta o sábado (14/2) na rua do lazer, em Águas Claras. Voltado para a comunidade LGBTQIAPN+, o bloquinho representa um espaço de harmonia e segurança para a comunidade.

Inspirado na arte drag queen, o bloco é uma iniciativa da artista Pikineia, conhecida por incentivar a expressão da diversidade e da luta pelos direitos LGBTQIAPN+ na cidade.

Humberto Amaral, 37 anos, se mudou recentemente para Águas Claras. Ele também participou pela primeira vez do bloco Baile da Piki. “O bloco é muito promissor na minha percepção. Vai ser uma noite bem animada”, afirmou.









A segurança é constantemente citada pelos foliões. O casal Letícia e Josiane, 24 e 29, respectivamente, acreditam que esse fator está presente na maioria dos blocos que abraçam a diversidade. “Estamos em Águas Claras há dois anos. Sempre é uma experiência muito boa frequentar esses blocos”, afirmou Letícia.

Josiane comentou que o roteiro segue até amanhã, no Bloco das Montadas. “É um bloco bem famoso e também bem seguro. Estamos animadas”, comentou.

CB Folia

Correio Braziliense, a Realizada pelo, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.

O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.

A votação é democrática e ocorre exclusivamente pelo site oficial: carnaval.correiobraziliense. com.br/2026

