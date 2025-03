Funk, pop e axé embalam o bloco Baile da Piki, em Águas Claras

O ritmo do funk tomou conta do Carnaval de Águas Claras neste sábado (1º/3) com o Baile da Piki, um dos blocos mais esperados da cidade. Com um público animado e muita música, a festa reuniu foliões de todas as idades em um ambiente de diversão e energia contagiante.

No início da noite, a multidão lotou a Rua do Lazer levando muito glitter, adereços coloridos e disposição para aproveitar cada momento da folia. O som variou entre funk, pop e axé, garantindo um repertório diversificado para o público dançar sem parar.

Entre os foliões, a sensação era de liberdade e celebração. Jessé Oliveira, de 32 anos, veio do Guará para curtir o Baile da Piki e prestigiar colegas de profissão. Além de foliã, ele também é drag queen e destacou a importância do bloco para a visibilidade da comunidade LGBTQIAPN+. "O Baile da Piki é um bloco que traz visibilidade para toda a classe, e hoje minha colega de banda estava se apresentando. Então, além de curtir o Carnaval, eu vim prestigiar o trabalho dos artistas de Brasília", contou, fantasiado de vaca.

Outro que curtiu a folia foi o morador do Gama, Matheus Mendes, 29 anos, que não quis perder a oportunidade de aproveitar o Baile da Piki. Para ele, o grande diferencial do bloco é a animação e a segurança. "É um bloco muito seguro, muito gostoso, animado. Bom pra você aproveitar", disse.

A música foi o grande destaque da noite para Matheus. "O DJ com certeza sabe animar a multidão, sabe levar o Carnaval", afirmou. Enquanto concedia a entrevista, a faixa que tocava no momento já o conquistava: "Essa que tá tocando agora do Pedro Sampaio tá arrasando!"

Com planos de curtir apenas dois dias de folia, Matheus deixou uma dica para quem ainda está em casa. "Chega cedo, faz o pré, beba em casa, que a bebida tá cara", brincou.