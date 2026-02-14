Aparelhinho completa 15 anos e anima primeiro dia de carnaval no DF

O carnaval de Brasília começou com energia e alegria neste sábado (14/2), com o bloco Aparelhinho, considerado um dos mais tradicionais da cidade. Cerca de 300 foliões se reuniram no Setor Bancário Sul para a 15ª edição comemorativa do bloco, que promete agitar a capital das 11h às 19h com música, arte e diversidade cultural.

Criado em 2012 pelos DJs Pezão, Ops e Barata, o Aparelhinho é famoso pelo seu carrinho alegórico elétrico, que leva som e manifestações artísticas para as ruas. DJ Ops explicou que a ideia surgiu de forma experimental na Marcenaria da Universidade de Brasília (UnB). “O carrinho era pequeno, feito de madeira, com caixas de som amplificadas reaproveitadas e um gerador improvisado em seu interior, empurrado manualmente pelas ruas”, disse.

Para a edição de 2026, o bloco traz uma cenografia especial e uma programação que relembra suas origens, com sets dos fundadores e de DJs convidados, incluindo Biba, Mica, Pororoca, Emidio e Leroy. “Temos ajustes no Aparelhinho e vamos relembrar o início do bloco”, destacou.

Celebração

Entre os foliões, o professor Carlos Cardoso, 36 anos, e a servidora pública Natália Cardoso, 32, contaram que o carnaval tem um significado especial para o casal. “A gente se conheceu no carnaval, há 10 anos, e sempre que dá a gente sai, curte e se diverte. Este ano estamos aproveitando de um jeito diferente, porque nossa bebê está chegando. Ela já está sentindo a vibe do carnaval na barriga”, disse o professor.

Já o personal trainer Leandro Borges, 40, destacou seu jeito mais moderado de curtir a festa. “Chego cedo e saio cedo, mas curto todos os bloquinhos, principalmente o Aparelhinho. Minha fantasia de Fred Flintstone segue a paleta laranja e azul do bloco. Estou feliz demais de estar e viva o carnaval do DF”, disse. O folião ainda fez uma crítica ao investimento feito este ano. “Me parece que este ano a prioridade do governo não foi muito o carnaval, sendo sincero. Mas vamos ver no final como é que vai ser o balanço”, concluiu.

Tradição

O Aparelhinho se consolida como um bloco que mistura tradição brasileira e música eletrônica, conectando artistas do DF a diferentes manifestações culturais e reforçando Brasília como cidade criativa e plural.

Serviço



Aparelhinho 2026

Data: 14 de fevereiro (sábado)

Horário: 11h às 19h

Local: Setor Bancário Sul, Brasília

Entrada: Gratuita



