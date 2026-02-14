Motoristas embriagados lideram infrações no primeiro dia de carnaval no DF

O primeiro dia oficial do carnaval no Distrito Federal, na sexta-feira (13/2), terminou com centenas de motoristas autuados por infrações de trânsito. Apesar do reforço na fiscalização, não houve registro de prisões em ações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Em operações realizadas em Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Paranoá e Núcleo Bandeirante, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou 510 abordagens e aplicou 440 testes do etilômetro. Os agentes flagraram 32 motoristas sob efeito de álcool, 15 inabilitados e seis com a CNH vencida. Também foram registradas irregularidades como escapamentos adulterados, problemas na iluminação, película irregular e transporte de carga incompatível. Trinta veículos foram removidos aos depósitos da autarquia.

Além da fiscalização, o Detran-DF informou que investiu em ações educativas. Duas edições do projeto Pneu Seguro foram realizadas em postos da BR-070 e do Colorado, orientando motoristas sobre a importância da manutenção preventiva, especialmente dos pneus. Ao todo, 260 pessoas participaram da atividade.

Em Ceilândia, na via Hélio Prates, uma blitz educativa alcançou cerca de 200 condutores com orientações sobre segurança no trânsito durante o período festivo. Já o projeto Rolê Consciente promoveu três ações em bares da Asa Sul, SIA, Cruzeiro, Sudoeste e Guará, alertando sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. Aproximadamente mil pessoas foram sensibilizadas pelas equipes.

Polícia

Segundo a PCDF, foi registrado um furto de celular na Avenida Pau Brasil, em Águas Claras. O suspeito, um adolescente de 15 anos, foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II). O segundo caso envolveu receptação culposa, na QNE 15, em Taguatinga, onde um jovem de 17 anos foi flagrado com um celular produto de furto. Ele também foi encaminhado à delegacia especializada, onde foram instaurados os procedimentos para apuração de ato infracional.

Já a PMDF informou que não houve atendimentos emergenciais relacionados ao carnaval. No entanto, a corporação intensificou as ações de fiscalização e segurança viária, abordando 875 veículos ao longo do dia. Foram atendidas 13 ocorrências, sem detidos. Durante as operações, 101 condutores foram identificados dirigindo sob efeito de álcool e 29 estavam inabilitados. Ao todo, foram lavrados 2.762 autos de infração, sendo 446 por uso de celular ao volante. Onze veículos foram recolhidos ao depósito.

O balanço indica que, embora o primeiro dia de folia tenha sido relativamente tranquilo em relação a crimes violentos, as infrações de trânsito — especialmente relacionadas ao consumo de álcool — continuam sendo o principal desafio das forças de segurança durante o carnaval.

