Embriaguez ao volante lidera infrações no sábado de carnaval em Brasília

Embora o primeiro dia de carnaval no Distrito Federal não registrado crimes violentos, as infrações de trânsito — especialmente relacionadas ao consumo de álcool — continuam sendo o principal desafio das forças de segurança durante a folia. O balanço da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) indica que, na última sexta-feira, mais de 130 motoristas foram autuados.

Em operações realizadas em Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Paranoá e Núcleo Bandeirante, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou 510 abordagens e aplicou 440 testes do etilômetro. Os agentes flagraram 32 motoristas sob efeito de álcool, 15 inabilitados e seis com a CNH vencida. Também foram registradas irregularidades, como escapamentos adulterados, problemas na iluminação, película irregular e transporte de carga incompatível. Trinta veículos foram recolhidos.

Já a Polícia Militar, que também realizou operações de trânsito, abordou 875 veículos ao longo da sexta-feira. Foram atendidas 13 ocorrências, sem detidos. Durante as operações, 101 condutores foram identificados dirigindo sob efeito de álcool, e 29 estavam inabilitados. Ao todo, foram lavrados 2.762 autos de infração, sendo 446 por uso de celular ao volante. Onze veículos foram levados ao depósito.

Além da fiscalização, o Detran-DF realizou duas edições do projeto Pneu Seguro em postos da BR-070 e do Colorado, orientando motoristas sobre a importância da manutenção preventiva, especialmente dos pneus. Ao todo, 260 pessoas participaram da atividade.

Em Ceilândia, na via Hélio Prates, uma blitz educativa alcançou cerca de 200 condutores com orientações sobre segurança no trânsito durante o período festivo. Já o projeto Rolê Consciente promoveu três ações em bares da Asa Sul, SIA, Cruzeiro, Sudoeste e Guará, alertando sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. Aproximadamente mil pessoas foram sensibilizadas pelas equipes.

Estão programadas pelo Detran 210 ações de policiamento e fiscalização de trânsito. "Esse período é marcado por alegria, e é natural que as pessoas queiram aproveitar cada momento. No entanto, é fundamental que todos ajam com responsabilidade para preservar vidas no trânsito. As ações do Detran-DF não têm o objetivo de coibir a diversão, mas de garantir vias mais seguras, com circulação ordenada e sem sinistros. Para isso, a colaboração de todos é indispensável", ressaltou a pasta.

Outra campanha adotada pelo órgão está atrelada à conscientização sobre os riscos da associação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a condução de veículos. Sob a temática "Desacelere. Seu bem maior é a vida", recomenda-se a busca alternativa de locomoção caso haja consumo de bebida alcoólica, como transporte coletivo, táxi ou carros por aplicativo. "Nosso principal foco é a prevenção. No entanto, para os condutores que insistirem em dirigir sob a influência de álcool, a fiscalização estará pronta para atuar", complementa. A Lei Seca impõe ao motorista sete pontos na CNH, multa no valor de R$ 2.934,70, suspensão da carteira por 12 meses e curso de reciclagem.

Apreensões

Ontem, a Polícia Militar informou ter apreendido cerca de 60 facas, tesouras, estiletes, garrafas de vidro, soco inglês, além de entorpecentes no sábado de carnaval. As apreensões ocorreram nas linhas de revista montadas em pontos estratégicos de acesso às áreas de festa, principalmente na região central de Brasília. Segundo a corporação, as abordagens seguiriam ao longo do dia e da noite e, por isso, o balanço ainda não tinha o número total.

A PM chama atenção para a lista de itens proibidos. Não podem ser levados aos blocos armas de qualquer tipo, objetos perfurocortantes — como facas e canivetes —, tesouras (inclusive as de unha), garrafas de vidro, aerossóis em geral (como desodorantes e perfumes), além de lança-perfume e outras drogas ilícitas. Mesmo objetos considerados pequenos ou de uso pessoal serão retidos durante as revistas.

Além do policiamento ostensivo, a operação conta com o apoio de cães farejadores, que auxiliam na identificação de entorpecentes e outros materiais proibidos. A PMDF reforça que as ações seguem até o encerramento das festas e que novas apreensões podem ocorrer ao longo do carnaval.

A Polícia Civil informou que foi registrado um furto de celular na Avenida Pau Brasil, em Águas Claras, na sexta-feira. O suspeito, um adolescente de 15 anos, foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II). Outro caso envolveu receptação culposa, na QNE 15, em Taguatinga, onde um jovem de 17 anos foi flagrado com um celular produto de furto. Ele também foi encaminhado à delegacia especializada, onde foram instaurados os procedimentos para apuração de ato infracional.

Atendimento médico

Ao lado da Biblioteca Nacional de Brasília, uma tenda de atendimento do grupo de emergência Arcanjos recebeu cerca de 60 pessoas, na tarde de ontem, em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas e drogas. Três médicos, quatro enfermeiros e auxiliares prestaram atendimento aos pacientes com injeção de soro na veia e hidratação, além de monitoramento cardíaco, aferição de pressão, sinais vitais e massagens cardíacas.