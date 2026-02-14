Gran Folia reúne 35 mil pessoas e celebra tradição dos blocos de Brasília

Realizado na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2, Plano piloto), o Gran Folia voltou a movimentar o Carnaval de rua do Distrito Federal e, segundo o coordenador do evento, Jean Costa, cerca de 35 mil pessoas passaram pela festa ao longo da programação.

Presente na organização do evento desde o início do carnaval de Rua de Brasília, Jean lembra que o Gran Folia foi fundado em 2008 e rapidamente ganhou projeção.

“Já tivemos momentos de glória em 2008 e 2009, com grandes atrações nacionais como Cheiro de Amor. O nome é uma homenagem ao Grande Circular, que era o grande palco da cidade e recebia grandes shows”, destacou.

O evento nasceu em frente ao estacionamento da Biblioteca Nacional e, desde então, se consolidou como ponto de encontro dos blocos tradicionais da capital. O objetivo, segundo o coordenador, é reunir diferentes manifestações culturais em um só espaço.

“No Gran Folia, você encontra frevo, maracatu, axé, marchinha, bloco infantil com a Baratinha, a Baratona… é essa diversidade que é o mais legal da festa”, afirmou.

Outro diferencial é o trio elétrico de grande porte, que percorre cerca de 900 metros e faz várias voltas conforme a programação de cada bloco. A segurança também foi reforçada, com revista na entrada e atuação da Polícia Militar.

Amor de Carnaval

Para além da música e da festa, o Gran Folia também é cenário de histórias que atravessam gerações. É o caso de Guilherme Carim e Eduarda Crispim, que mantêm há dez anos um ritual carnavalesco: seguem o bloco das tradicionais marchinhas e encerram a noite ao som do axé no Gran Folia.

“A gente se conheceu no Carnaval. Em 2017, ele me pediu em casamento em cima do trio elétrico”, relembra Eduarda.

Desde então, o casal faz questão de repetir o percurso todos os anos. “É tradição, é religião, é fé. A gente se reencontra com a nossa história aqui”, diz Guilherme.

Hoje, eles levam o filho Raul de três anos para viver a mesma experiência.

Casal celebra dez anos de relacionamento na folia (foto: Paulo Gontijo/CB/D.A Press)

“A melhor forma de ensinar é pelo exemplo. E o Carnaval bom é aquele que todo mundo curte junto, sem briga, com diversidade. Aqui tem de tudo”, resume o casal.

Entre frevo, axé e marchinhas, o Gran Folia reafirma sua vocação: ser um espaço de encontro, memória e celebração para diferentes gerações de brasilienses.

