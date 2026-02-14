Van clandestina com passageiros em pé é flagrada na BR-070

Durante uma fiscalização de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou, neste sábado (14/2), uma van na BR-070, na altura de Ceilândia (DF), que realizava transporte remunerado de forma clandestina, com superlotação e alterações internas irregulares.

No momento da abordagem, 25 pessoas estavam sendo transportadas em um veículo adaptado para apenas 11 assentos. Parte dos passageiros seguia viagem em pé, sem qualquer equipamento de retenção ou segurança. A viagem foi interrompida, e os ocupantes foram orientados a buscar meios adequados e seguros para concluir o trajeto.

Segundo a PRF, o motorista fazia o percurso entre Águas Lindas de Goiás (GO) e Ceilândia (DF), cobrando R$ 7 por passageiro. Embora o modelo original da van comportasse até 16 ocupantes, a configuração interna havia sido modificada, reduzindo o número de bancos e agravando as condições de transporte.

Em consulta aos sistemas, os policiais constataram que o condutor já havia sido flagrado, em 2024, pelo mesmo crime de exercício irregular da atividade de transporte de passageiros. Ele também não possui o curso especializado exigido para a função.

O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Compromisso e Comparecimento e responderá pelo caso em juízo. A PRF destacou que operações desse tipo são fundamentais para garantir a segurança nas rodovias, já que o transporte clandestino ignora normas básicas e coloca vidas em risco, especialmente em caso de acidentes.