Idoso é detido com meio quilo de maconha dentro de geladeira no Itapoã

Idoso é detido com meio quilo de maconha - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um homem aparentando 60 anos foi preso na sexta-feira (13/2) na região da Fazendinha, no Itapoã, após ser flagrado com cerca de meio quilo de maconha armazenado dentro da geladeira de sua residência.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima que indicava as características físicas e roupas de um indivíduo que estaria vendendo entorpecentes em frente ao imóvel. Equipes do GTOP 40, do 20º Batalhão, com apoio do serviço de inteligência, monitoraram o local e confirmaram a movimentação suspeita.

Durante a abordagem, os policiais encontraram três porções de maconha nos bolsos do homem. Questionado, ele afirmou possuir mais drogas em casa, alegando uso medicinal, e autorizou a entrada da equipe. No quintal, foi localizado um pé de maconha.

A busca domiciliar resultou na apreensão de:

1/2 barra de maconha;

5 pedaços pequenos de maconha;

1 porção pequena de maconha;

1 pé de maconha;

1 faca utilizada para fracionamento da droga.

O suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.