Idoso é detido com meio quilo de maconha dentro de geladeira no Itapoã

Homem de 60 anos foi autuado por tráfico após denúncia anônima; polícia encontrou drogas na residência e no quintal

Idoso é detido com meio quilo de maconha - (crédito: Material cedido ao Correio )
Idoso é detido com meio quilo de maconha - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um homem aparentando 60 anos foi preso na sexta-feira (13/2) na região da Fazendinha, no Itapoã, após ser flagrado com cerca de meio quilo de maconha armazenado dentro da geladeira de sua residência.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima que indicava as características físicas e roupas de um indivíduo que estaria vendendo entorpecentes em frente ao imóvel. Equipes do GTOP 40, do 20º Batalhão, com apoio do serviço de inteligência, monitoraram o local e confirmaram a movimentação suspeita.

Durante a abordagem, os policiais encontraram três porções de maconha nos bolsos do homem. Questionado, ele afirmou possuir mais drogas em casa, alegando uso medicinal, e autorizou a entrada da equipe. No quintal, foi localizado um pé de maconha.

A busca domiciliar resultou na apreensão de:

  • 1/2 barra de maconha;
  • 5 pedaços pequenos de maconha;
  • 1 porção pequena de maconha;
  • 1 pé de maconha;
  • 1 faca utilizada para fracionamento da droga.

O suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 15/02/2026 00:00
