Bloco infantil Mamãe Taguá marca 30 anos na folia de Brasília

A tarde deste sábado (14/2) foi agitada para famílias e crianças que participaram do bloco Mamãe Taguá no Taguaparque, em Taguatinga. Fundado em 1995 para resgatar o carnaval de rua e descentralizar a folia da área central, o bloco se consolidou como um espaço seguro e harmonioso para a folia infantil.

Isabel Martes, 16 anos, foi acompanhada de toda a família. Durante a festa, ela disse que só frequenta o Mamãe Taguá. “Tem uns três anos que eu venho. É muito divertido e seguro”, afirmou.

Além da temática infantil, o bloco também atrai pelas músicas e festa. “É um bloco bem divertido e bom para a família toda. Quem tem medo de ir para carnaval tem que experimentar esse bloco”, disse Isabel.

Mirela e Júlio Silva, de 28 e 31 anos, também aproveitaram o dia ensolarado para curtir o carnaval com as crianças. Acompanhados dos pequenos André e Milena, estão no seu primeiro bloquinho em família. “É muito divertido e bom para a criançada poder dançar e se divertir”, disse Júlio.

Por sua vez, Mirela destacou os recursos que o bloco disponibilizou para a folia. “Aqui tem banheiro, segurança e paramédico. Deixa qualquer mãe despreocupada”, afirmou.





