80 foliões são atendidos após consumo exagerado de drogas e de álcool

Grupo emergencial Arcanjos contou com mais de 10 profissionais de saúde nos socorros aos foliões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Laezia Bezerra - Especial para o Correio | No primeiro dia de carnaval, o consumo exagerado de entorpecentes e álcool levou cerca de 60 foliões precisarem de atendimento médico, neste sábado (14/2). Neste domingo (15/2), o grupo Arcanjos divulgou relatório com a atualização do total de atendimentos, que subiu para 80 casos.

Ao lado da Biblioteca Nacional de Brasília, uma tenda de atendimento do grupo de emergência Arcanjos prestou atendimento ao número grande de pessoas, em decorrência de ingestão de bebidas e uso de entorpecentes.

No total, neste primeiro dia de festa, três médicos, quatro enfermeiros e auxiliares do grupo Arcanjos, socorreram os festeiros prestando serviços, como ingestão de soro na veia, hidratação, além de monitoramento cardíaco, aferição de pressão e sinais vitais, e muitas massagens cardíacas.

Segundo um dos enfermeiros no local, Rafael Pereira, o primeiro dia de festa foi uma grande correria, para atender o público que passou pelos blocos carnavalescos distribuídos ao longo da Esplanada dos Ministérios.

"Desde o início da tarde, já foram atendidas 60 pessoas, entre homens, mulheres e jovens. Destas, apenas duas, são vítimas de queda, o restante passou mal por uso especificamente de drogas", relata.

De acordo com o balanço divulgado neste domingo, foram atendidas, 10 pessoas com mal-estar, 18 por abuso de álcool (moderado com intervenção hídrica medicação e orientações), 24 abuso de álcool (leve sob orientação médica), 5 queda da própria altura com escoriações (leve), houve 3 evasões e 2 recusas de atendimento, 3 lesão traumática (escoriações) leve, 1 sincope, 1 cólica e enjoo, 1 cefaléia leve, 2 atendimentos por drogas ilícitas confirmadas, 2 intoxicações leve por gás lacrimogênico, 3 intoxicações leve por gás spray de pimenta.