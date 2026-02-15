Vila Planalto vira palco de fantasia e festa com o Bloco Charrete

Bloco Charrete transforma a Vila Planalto em palco de fantasia e festa - (crédito: Minervino Júnior / CB / DA Press)

A Vila Planalto entrou no clima da folia neste domingo (15/2). Ao som dos tambores e com muita animação, o bloco Charrete tomou conta da Praça Zé Ramalho, reunindo um público diverso e visivelmente empolgado. Com entrada gratuita, o evento atraiu famílias, casais, grupos de amigos e até quem preferiu curtir sozinho — mas sempre em meio à energia contagiante da multidão.

Entre sorrisos, danças improvisadas e fantasias criativas, o ambiente era de celebração e leveza. Além dos foliões que chegaram animados para aproveitar a programação musical, muitos também aproveitaram o momento para soltar a imaginação e deixar a criatividade fluir.

Fantasiada com referências às Olimpíadas de Inverno, a servidora pública Carolina Magno, 43 anos, moradora da Asa Sul, explicou que a ideia surgiu de um momento recente diante da televisão. “Estava assistindo televisão, o brasileiro Lucas Pinheiro ganhou a medalha de ouro olímpica nos jogos de inverno, uma coisa inacreditável, e tive que fazer essa homenagem. É Brasil Core em todo lugar. Tomamos conta”, contou.

A servidora pública Carolina Magno, de 43 anos, fantasiada com referências às Olimpíadas de Inverno (foto: Minervino Júnior / CB / DA Press)

Se Carolina levou para a folia o espírito das competições internacionais, outros foliões preferiram revisitar memórias da infância. Fantasiado de Etevaldo, do Castelo Rá-Tim-Bum, o publicitário Márcio Sena, morador da Asa Norte, apostou na nostalgia para curtir o Carnaval. Segundo ele, a escolha da fantasia tem relação com o momento atual. “Acho que trabalhar nostalgia em momento que a gente precisa de lembrar coisas boas foi a minha principal inspiração, então acho que momentos mais leves”, afirmou.

O publicitário Márcio Sena, fantasiado de Etevaldo, do Castelo Rá-Tim-Bum (foto: Minervino Júnior / CB / DA Press)

O Bloco Charrete vai até às 20h animando o público brasiliense e conta com banheiros adaptados, áreas reservadas para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras e ações de conscientização voltadas ao respeito e à convivência segura.

