Bloco Menino de Ceilândia celebra 31 anos e transforma cidade em palco de resistência cultural

A cerca de 30km de distância dos bloquinhos do Plano Piloto, a folia carnavalesca também pulsa e ecoa nas ruas de Ceilândia. Neste domingo (15/2), o Bloco Menino de Ceilândia, que comemora 31 anos de história, reafirma sua posição como um dos movimentos culturais mais autênticos da capital.

Fundado em 1995, o bloco mantém a mesma tradição desde sua criação. Em 2026, a proposta da festa é exaltar as raízes locais e transformar o evento em uma valorização dos artistas da “quebrada”, para reforçar o protagonismo cultural da maior região administrativa do DF.

“O Menino de Ceilândia não é apenas um bloco, é o nosso time na rua mostrando que a Ceilândia produz cultura de ponta, com organização e muita alegria”, destacou a organização.

A moradora Letícia Gomes, 42 anos, falou sobre sua relação com o carnaval e a importância da data em sua vida. “O carnaval é um momento de valorização da cultura, da participação das crianças e do fortalecimento da comunidade”, disse.





Neste ano, Letícia decidiu sair fantasiada de Batman. “É a primeira vez que uso fantasia e estou muito envergonhada. Mas escolhi um herói simbolizar a defesa do Carnaval e da democracia”, acrescentou.

Programação

A festa começou às 14h, no estacionamento do Fórum, em Ceilândia Centro, com a apresentação da DJ Ketlen, trazendo batidas contemporâneas para abrir o evento.

Às 15h30, o grupo Samba da Guaríba subiu ao palco reforçando a tradição do samba na região. O percussionista e vocalista da banda, Georges destacou a conexão com a folia local. “O Samba da Guaríba tem tudo a ver com o carnaval. Vamos levar o melhor do samba, chamar a galera para cima e ainda ter uma surpresinha com o melhor do axé”, afirmou.

O ponto alto da programação acontece às 17h, com o cortejo do Bloco Menino de Ceilândia, momento em que cores, sons e o grito coletivo de celebração tomam as ruas do centro.

Presente na celebração, a deputada federal Erika Kokay (PT) ressaltou a importância do carnaval como expressão de resistência e identidade cultural. “Ceilândia também é verbo. Por isso a gente fala ‘Ceilândia-se’, porque essa cidade carrega a diversidade cultural deste país. Aqui a cultura é sempre valorizada”, afirmou.

Serviço:

Desfile do Bloco Menino de Ceilândia

Data: Domingo: 15 de fevereiro de 2026

Local: Estacionamento do BRB/Fórum CNM 1 – Ceilândia Centro

Entrada gratuita

Classificação livre

