Brasília receberá pela primeira vez turnê com astros da nova cena do K-pop

A turnê reuni quatro nomes da nova geração do K-pop: HELLO GLOOM, from20, KANG YUCHAN (integrante do A.C.E) e LIM SEJUN (do VICTON) - (crédito: Divulgação)

Neste ano, Brasília entra na rota da turnê Way Better World Tour: Global Warming. A passagem pela capital federal marca um momento importante tanto quanto para os fãs de K-pop do DF, que recebe pela primeira vez o projeto. O show ocorrerá em 9 de abril, no Worlld Brasília (SIA). As vendas já estão abertas, com ingressos a partir de R$ 120, disponíveis na plataforma meaple.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A turnê reuni quatro nomes da nova geração do K-pop: HELLO GLOOM, from20, KANG YUCHAN (integrante do A.C.E) e LIM SEJUN (membro do VICTON). Os artistas fazem parte da empresa sul-coreana WAY BETTER, coletivo independente criado por from20 e HELLO GLOOM com foco em liberdade criativa e projetos autorais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Visitantes são flagrados com fumo e droga em penitenciária do DF

Entre março e abril, a Way Better World Tour: Global Warming percorrerá 12 capitais brasileiras. Além de Brasília, estão confirmadas apresentações em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Goiânia, Fortaleza, Recife, Belém, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

A classificação etária é 18 anos. Jovens de 16 e 17 anos poderão entrar desacompanhados, desde que apresentem autorização por escrito, assinada exclusivamente por pais, tutores, curadores ou responsáveis legais, com firma reconhecida. Adolescentes com 15 anos ou menos só poderão entrar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, com o mesmo ingresso.

