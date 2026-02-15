Blocos de carnaval tomam as ruas do DF neste domingo (15); veja programação

Ao todo, 15 blocos oficiais desfilam pelo DF, incluindo atrações infantis, tradicionais e manifestações culturais afro-brasileiras - (crédito: Tuca Barreto/Divulgação )

Com diversidade de estilos, territórios e públicos, o segundo dia de Carnaval no Distrito Federal, neste domingo (15/2), promete movimentar todas as regiões administrativas. Ao todo, 15 blocos oficiais desfilam pelo DF, incluindo atrações infantis, tradicionais e manifestações culturais afro-brasileiras.

A programação contempla desde festas voltadas para as crianças até grandes concentrações na área central de Brasília, além de blocos em Ceilândia, Taguatinga, Estrutural, São Sebastião, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Confira todos os blocos:

Grito Carnaval Bloco Menino de Ceilândia , 11h às 17h, EQNM 1/3 (Via NM 1, em frente ao Shopping Popular, Ceilândia)

, 11h às 17h, EQNM 1/3 (Via NM 1, em frente ao Shopping Popular, Ceilândia) Bloco Baratinha 2026 — A Criança Longe das Drogas , 13h às 20h, estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (Plano Piloto)

, 13h às 20h, estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (Plano Piloto) Charrete , 12h às 20h, Praça Zé Ramalho (Acampamento Rabelo, Vila Planalto, Plano Piloto)

, 12h às 20h, Praça Zé Ramalho (Acampamento Rabelo, Vila Planalto, Plano Piloto) Seca Pimenteira , 15h às 22h, Avenida Ponte Alta (Quadra 603, Casa 16, Riacho Fundo 2)

, 15h às 22h, Avenida Ponte Alta (Quadra 603, Casa 16, Riacho Fundo 2) Bloco dos Raparigueiros, 16h à 0h, Esplanada dos Ministérios (Plano Piloto)

16h à 0h, Esplanada dos Ministérios (Plano Piloto) Bloco da Toca , 16h às 22h, Rua do Lazer (Avenida Boulevard Norte, esquina com a Avenida Parque de Águas Claras)

, 16h às 22h, Rua do Lazer (Avenida Boulevard Norte, esquina com a Avenida Parque de Águas Claras) Bloco Afro Àsè Dúdú , 16h às 23h, Taguaparque (estacionamento 2 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga)

, 16h às 23h, Taguaparque (estacionamento 2 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga) Bloco das 11 , 17h às 23h59, Avenida Comercial (Quadra 04, Setor Leste, Estrutural, SCIA)

, 17h às 23h59, Avenida Comercial (Quadra 04, Setor Leste, Estrutural, SCIA) Bloco das Montadas , 13h às 21h, Museu Nacional da República (Setor Cultural da República, Plano Piloto)

, 13h às 21h, Museu Nacional da República (Setor Cultural da República, Plano Piloto) Bloco dos Artistas , 15h às 19h, Parque de Águas Claras (às margens da Avenida Parque, Águas Claras)

, 15h às 19h, Parque de Águas Claras (às margens da Avenida Parque, Águas Claras) Bloco Carnapati , 10h às 18h, Setor Bancário Sul (Quadra 1, estacionamento ao fundo do edifício-sede do Banco do Brasil, Plano Piloto)

, 10h às 18h, Setor Bancário Sul (Quadra 1, estacionamento ao fundo do edifício-sede do Banco do Brasil, Plano Piloto) Bloco Desmaiô , 10h às 20h, Galeria dos Estados (entre SCS e SBS, Plano Piloto)

, 10h às 20h, Galeria dos Estados (entre SCS e SBS, Plano Piloto) Eu Acho é Pouco , 16h à 0h, Quadra 32/Lote 11/Praça do Gaguinho (Bairro São José, São Sebastião)

, 16h à 0h, Quadra 32/Lote 11/Praça do Gaguinho (Bairro São José, São Sebastião) Eminha Kids , 9h às 14h, Quadra 300/Praça da Bíblia (Recanto das Emas)

, 9h às 14h, Quadra 300/Praça da Bíblia (Recanto das Emas) Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo, 16h às 22h, atrás da comercial da 201 Norte (rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) resslta que "a programação está sujeita a alterações por motivos técnicos, operacionais ou de força maior".

CB Folia

Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.

O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.

A votação é democrática e ocorre exclusivamente pelo site oficial: carnaval.correiobraziliense.com.br/2026.