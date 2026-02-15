Bloco System Safadown celebra o rock no carnaval de Brasília

A moradora do Itapoã, Vilany da Silva, de 50 anos, contou que participa do carnaval desde a infância e que a festa tem um significado especial em sua vida - (crédito: Paulo Gontijo CB/DA Press)

Com guitarras pesadas, percussão carnavalesca e muita energia, o Bloco System Safadown promete transformar o Setor Carnavalesco Sul em um grande palco de rock neste domingo de carnaval. A apresentação ocorre na Plataforma da Diversidade, na Galeria dos Estados, com início às 17h30 e encerramento às 22h.

Em clima de celebração, o a folia leva às ruas o tema “War Pigs” e aposta na mistura entre clássicos do rock nacional com a vibração típica do carnaval. A proposta é reunir foliões de todas as idades em uma experiência coletiva marcada por música e energia.

Criado em 2019, o System Safadown surgiu da vontade de ocupar o carnaval brasiliense com uma linguagem ainda pouco explorada: o rock em versão carnavalesca. Desde então, o grupo construiu uma identidade própria, combinando guitarra com percussão, crítica com humor e intensidade com celebração popular.

Segundo o vocalista Lucas Formiga, que se apresenta no Setor Carnavalesco Sul, o público pode esperar uma apresentação “no modo máximo”. “Vai ter muita energia, releituras inesperadas, rock e uma festa que já virou marca do bloco. A ideia é que quem venha pelo carnaval e quem venha pelo rock se encontrem, dancem juntos e saiam suados, felizes e roucos”, afirma.

O músico também ressalta a importância do Setor Carnavalesco Sul para a consolidação do carnaval no Distrito Federal. Para ele, a organização dos blocos em um espaço estruturado amplia a segurança, melhora a experiência do público e fortalece uma festa cada vez mais diversa, acessível e democrática.

Voz do público

A aposentada Cida Ferreira, de 74 anos, moradora de Taguatinga, foi uma das foliãs que marcaram presença e aprovou a estrutura do evento. “Adoro festas assim, acho que vale muito a pena. Gosto de ouvir músicas a que geralmente não tenho acesso em casa”, disse. Ela contou que decidiu participar por considerar o carnaval local uma boa opção de lazer na cidade.

"Adoro festas assim, acho que vale muito a pena. Gosto de ouvir músicas que geralmente não tenho acesso em casa", diz a aposentada Cida Ferreira (foto: Paulo Gontijo/CB/DA Press )

Outro folião, o comerciante Adriano Fortes, de 54 anos, afirmou que foi ao evento movido pela paixão pelo rock. Ele destacou a identificação imediata com a proposta do bloco. “Sou amante do rock’n’roll. Essa mistura de rock com carnaval é perfeita. O rock é meu estilo favorito. Poder curtir um carnaval roqueiro é o melhor cenário para quem gosta desse tipo de música”, disse.

Para Adriano, o rock também tem um papel importante como espaço de expressão e acolhimento. “O rock e o carnaval abraçam todas as tribos, gente de todas as idades. Quem sofre bullying ou se sente diferente encontra ali um lugar. É rebeldia, é música, é festa”, afirmou. Ele conta ainda que, embora o gênero tenha forte ligação histórica com posicionamentos políticos, o mais importante é preservar seu caráter agregador. “O rock abre portas para se expressar, mas também é sobre união e liberdade.”

""Sou amante do rock’n’roll. Essa mistura de rock com carnaval é perfeita", destaca Adriano Fortes (foto: Paulo Gontijo/CB/DA Press )

A moradora do Itapoã Vilany da Silva, 50 anos, contou que participa do carnaval desde a infância e que a festa tem um significado especial em sua vida. “Eu gosto de carnaval desde muito nova e acho que vou continuar vindo enquanto puder. Aqui a gente encontra de tudo, até mesmo rock em uma foram diferente”, afirmou. Embora não seja fã de rock, ela disse que a diversidade musical é justamente o que torna a festa democrática.

CB Folia

