Obituário: 48 funerais no DF neste domingo (15/2); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (15/2):
Campo da Esperança
- Adélio Resende Araújo, 90 anos
- Ana Amélia Mansur Paulino, 50 anos
- Anselmo Sabino da Costa, 49 anos
- Denise Therezinha Miranda Lopes, 66 anos
- Doracy Elias Pereira, 87 anos
- Edilson Cintra Machado, 76 anos
- Ferdimando Cerqueira, 89 anos
- Horacina Pereira, 10 anos
- João Paulo Peret de Sant'Ana Guimarães, 13 anos
- Luiz Carlos da Silveira, 55 anos
- Maria do Socorro Oliveira Chaves, 95 anos
- Maria Josina Leite Carvalho, 56 anos
- Maria Marlene Almeida Miranda, 72 anos
- Marinette da Silva Siqueira, 88 anos
- Marlene Maria Nunes Juliano, 72 anos
- Mirene Vounei Costa, 81 anos
- Mônica Sanrez Santos Rezende, menos de 1 ano
- Raimunda Ferreira dos Santos, 97 anos
- Romer Natal Faria Calil, 68 anos
- Tauana Rosana Silva Ferreira, 35 anos
- Terezinha Martins Camelo, 78 anos
Taguatinga
- Alexandre Magno da Silva, 62 anos
- Antônio Alberto Teodoro, 74 anos
- Antônio Lima dos Santos, 50 anos
- Conceição Azevedo Almeida de Moura, 67 anos
- Elisandra Vieira de Souza, 50 anos
- José Carlos da Silva, 71 anos
- Laurinda Paulo de Azevedo, 86 anos
- Luiz Henrique de Jesus Albuquerque, 19 anos
- Magda Aparecida Golebiowski, 82 anos
- Maria Luiza Oliveira da Rocha, 67 anos
- Maria Nair Primo Mendes, 94 anos
- Rosineides Nonata da Silva, 58 anos
- Vanias da Silva, 56 anos
Gama
- Carmelucia Pereira dos Santos, 67 anos
- Cicero Bezerra de Siqueira, 84 anos
- Ilza Maria de Arruda Silva, 76 anos
Planaltina
- Lindamar Souza de Almeida, 49 anos
Brazlândia
- Mizael Márcio de Lima, 61 anos
Sobradinho
- Francisco Moreira de Sousa, 86 anos
- João Evangelista de Andrade, 77 anos
- Maria das Graças dos Santos, 81 anos
Jardim Metropolitano
- Daniel Alfredo da Cunha, 86 anos
- Ivoneide Câmera Xavier, 65 anos
- Maria José Rodrigues, 79 anos (cremação)
- Milton Alves Bahia, 78 anos (cremação)
- Antonio de Padua Costa, 77 anos (cremação)
- Carlos Roberto da Silva, 67 anos (cremação)
postado em 15/02/2026 19:37