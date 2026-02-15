Obituário: 48 funerais no DF neste domingo (15/2); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (15/2):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança



Adélio Resende Araújo, 90 anos



Ana Amélia Mansur Paulino, 50 anos



Anselmo Sabino da Costa, 49 anos



Denise Therezinha Miranda Lopes, 66 anos



Doracy Elias Pereira, 87 anos



Edilson Cintra Machado, 76 anos



Ferdimando Cerqueira, 89 anos



Horacina Pereira, 10 anos



João Paulo Peret de Sant'Ana Guimarães, 13 anos



Luiz Carlos da Silveira, 55 anos



Maria do Socorro Oliveira Chaves, 95 anos



Maria Josina Leite Carvalho, 56 anos



Maria Marlene Almeida Miranda, 72 anos



Marinette da Silva Siqueira, 88 anos



Marlene Maria Nunes Juliano, 72 anos



Mirene Vounei Costa, 81 anos



Mônica Sanrez Santos Rezende, menos de 1 ano



Raimunda Ferreira dos Santos, 97 anos



Romer Natal Faria Calil, 68 anos



Tauana Rosana Silva Ferreira, 35 anos



Terezinha Martins Camelo, 78 anos

Taguatinga



Alexandre Magno da Silva, 62 anos



Antônio Alberto Teodoro, 74 anos



Antônio Lima dos Santos, 50 anos



Conceição Azevedo Almeida de Moura, 67 anos



Elisandra Vieira de Souza, 50 anos



José Carlos da Silva, 71 anos



Laurinda Paulo de Azevedo, 86 anos



Luiz Henrique de Jesus Albuquerque, 19 anos



Magda Aparecida Golebiowski, 82 anos



Maria Luiza Oliveira da Rocha, 67 anos



Maria Nair Primo Mendes, 94 anos



Rosineides Nonata da Silva, 58 anos



Vanias da Silva, 56 anos

Gama



Carmelucia Pereira dos Santos, 67 anos



Cicero Bezerra de Siqueira, 84 anos



Ilza Maria de Arruda Silva, 76 anos

Planaltina



Lindamar Souza de Almeida, 49 anos

Brazlândia



Mizael Márcio de Lima, 61 anos

Sobradinho



Francisco Moreira de Sousa, 86 anos



João Evangelista de Andrade, 77 anos



Maria das Graças dos Santos, 81 anos

Jardim Metropolitano



Daniel Alfredo da Cunha, 86 anos



Ivoneide Câmera Xavier, 65 anos



Maria José Rodrigues, 79 anos (cremação)



Milton Alves Bahia, 78 anos (cremação)



Antonio de Padua Costa, 77 anos (cremação)



Carlos Roberto da Silva, 67 anos (cremação)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular