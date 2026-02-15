InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 48 funerais no DF neste domingo (15/2); veja lista

Confira quais foram os sepultamentos em 15 de fevereiro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (15/2):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Campo da Esperança

  • Adélio Resende Araújo, 90 anos
  • Ana Amélia Mansur Paulino, 50 anos
  • Anselmo Sabino da Costa, 49 anos
  • Denise Therezinha Miranda Lopes, 66 anos
  • Doracy Elias Pereira, 87 anos
  • Edilson Cintra Machado, 76 anos
  • Ferdimando Cerqueira, 89 anos
  • Horacina Pereira, 10 anos
  • João Paulo Peret de Sant'Ana Guimarães, 13 anos
  • Luiz Carlos da Silveira, 55 anos
  • Maria do Socorro Oliveira Chaves, 95 anos
  • Maria Josina Leite Carvalho, 56 anos
  • Maria Marlene Almeida Miranda, 72 anos
  • Marinette da Silva Siqueira, 88 anos
  • Marlene Maria Nunes Juliano, 72 anos
  • Mirene Vounei Costa, 81 anos
  • Mônica Sanrez Santos Rezende, menos de 1 ano
  • Raimunda Ferreira dos Santos, 97 anos
  • Romer Natal Faria Calil, 68 anos
  • Tauana Rosana Silva Ferreira, 35 anos
  • Terezinha Martins Camelo, 78 anos

Taguatinga

  • Alexandre Magno da Silva, 62 anos
  • Antônio Alberto Teodoro, 74 anos
  • Antônio Lima dos Santos, 50 anos
  • Conceição Azevedo Almeida de Moura, 67 anos
  • Elisandra Vieira de Souza, 50 anos
  • José Carlos da Silva, 71 anos
  • Laurinda Paulo de Azevedo, 86 anos
  • Luiz Henrique de Jesus Albuquerque, 19 anos
  • Magda Aparecida Golebiowski, 82 anos
  • Maria Luiza Oliveira da Rocha, 67 anos
  • Maria Nair Primo Mendes, 94 anos
  • Rosineides Nonata da Silva, 58 anos
  • Vanias da Silva, 56 anos

Gama

  • Carmelucia Pereira dos Santos, 67 anos
  • Cicero Bezerra de Siqueira, 84 anos
  • Ilza Maria de Arruda Silva, 76 anos

Planaltina

  • Lindamar Souza de Almeida, 49 anos

Brazlândia

  • Mizael Márcio de Lima, 61 anos

Sobradinho

  • Francisco Moreira de Sousa, 86 anos
  • João Evangelista de Andrade, 77 anos
  • Maria das Graças dos Santos, 81 anos

Jardim Metropolitano

  • Daniel Alfredo da Cunha, 86 anos
  • Ivoneide Câmera Xavier, 65 anos
  • Maria José Rodrigues, 79 anos (cremação)
  • Milton Alves Bahia, 78 anos (cremação)
  • Antonio de Padua Costa, 77 anos (cremação)
  • Carlos Roberto da Silva, 67 anos (cremação)

Saiba Mais

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/02/2026 19:37
SIGA
x