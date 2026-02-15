"Estou achando essa história muito estranha", diz tia de jovem morto após briga

Jovem que morreu em briga foi enforcado antes, diz delegado - (crédito: Material Cedido ao Correio)

A tia de Leonardo, Simone Ferreira, comentou como foram os últimos momentos do sobrinho. “Um rapaz que viu a briga o trouxe aqui para a casa. Ele chegou muito machucado e reclamando que não estava conseguindo respirar”, disse.

Família e amigos se reuniram em frente a casa de Leonardo horas após o crime. “Se você sair perguntando para qualquer um aqui da rua, você vai ouvir só coisas boas dele”, afirmou uma das vizinhas.

A motivação para a briga que ocasionou a morte do jovem está sendo investigada. Maria da Paz, avó dele, acredita que a briga foi premeditada. “Eu estou achando essa história muito estranha. Não tem sentido uma pessoa boa como o Leonardo brigar na rua”, afirmou.

O jovem de 19 anos estava prestes a completar os estudos do ensino médio. A tia, uma das incentivadoras, comentou que ele tinha planos para o futuro. “Ele me falava que queria muito estudar depois do colégio. Ele ia começar a se preparar para concursos, já estava tudo ajeitado”, lamentou.

O caso está sendo investigado pela 13ª DP (Sobradinho 1). Os dois envolvidos, identificados como Jardel de Nóbrega Martins e Wanderson da Fonseca foram autuados por homicídio. A audiência de custódia deve acontecer na próxima segunda-feira (16/2).