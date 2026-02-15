InícioCidades DF
HOMICÍDIO

"Estou achando essa história muito estranha", diz tia de jovem morto após briga

Leonardo Ferreira da Silva, de 19 anos, morreu após uma briga com Jardel de Nóbrega Martins, 27, na madrugada deste domingo (16/2). Indignada, a família lamenta a morte de um "jovem bondoso".

Jovem que morreu em briga foi enforcado antes, diz delegado - (crédito: Material Cedido ao Correio)
A tia de Leonardo, Simone Ferreira, comentou como foram os últimos momentos do sobrinho. “Um rapaz que viu a briga o trouxe aqui para a casa. Ele chegou muito machucado e reclamando que não estava conseguindo respirar”, disse. 

Família e amigos se reuniram em frente a casa de Leonardo horas após o crime. “Se você sair perguntando para qualquer um aqui da rua, você vai ouvir só coisas boas dele”, afirmou uma das vizinhas. 

A motivação para a briga que ocasionou a morte do jovem está sendo investigada. Maria da Paz, avó dele, acredita que a briga foi premeditada. “Eu estou achando essa história muito estranha. Não tem sentido uma pessoa boa como o Leonardo brigar na rua”, afirmou.

O jovem de 19 anos estava prestes a completar os estudos do ensino médio. A tia, uma das incentivadoras, comentou que ele tinha planos para o futuro. “Ele me falava que queria muito estudar depois do colégio. Ele ia começar a se preparar para concursos, já estava tudo ajeitado”, lamentou.

O caso está sendo investigado pela 13ª DP (Sobradinho 1). Os dois envolvidos, identificados como Jardel de Nóbrega Martins e Wanderson da Fonseca foram autuados por homicídio. A audiência de custódia deve acontecer na próxima segunda-feira (16/2).

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 15/02/2026 21:04
