InícioCidades DF
CARNAVAL 2026

Gretchen se apresenta no Bloco das Montadas, em Brasília

A artista falou com exclusividade ao Correio sobre a experiência de cantar para os brasilienses e agradeceu ao público jovem e LGBTQIAPN+ pelo sucesso de Freak Le Boom Boom

Gretchen se apresenta no Bloco das Montadas e comenta sobre sucesso de Freak Le Boom Boom - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press.)
Gretchen se apresenta no Bloco das Montadas e comenta sobre sucesso de Freak Le Boom Boom - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press.)

Após mais de quatro décadas, a música Freak Le Boom Boom, da cantora Gretchen, voltou aos holofotes e se tornou um dos hits deste carnaval. A artista se apresentou neste domingo (15/3) no Bloco das Montadas, ao lado do Museu Nacional da República, e falou com exclusividade ao Correio sobre a experiência de cantar para o público brasiliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Eu ouvia dizer que o Montadas era um grande bloco, eu ainda não conhecia, mas estou muito feliz de estar aqui", afirmou. "Me disseram que está lotado. Espero que todo mundo ame esse repertório que nós fizemos exclusivamente para o Bloco", completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sobre a reascensão do sucesso, Gretchen destacou o papel do público jovem e da comunidade LGBTQIAPN+. "Tem sido muito legal, porque os jovens entrarem e conhecerem o meu repertório de 49 anos atrás e fazer viralizar foi muito legal", disse.

No palco, a artista celebrou a renovação do público e a força do carnaval como espaço de diversidade, reencontros e consagração popular com músicas já conhecidas, como Conga, de sua autoria, e a clássica que mistura influências amazônicas Tic Tic Tac. O show levou os foliões à loucura com passos coreografados, versos na ponta da língua e muita alegria no ar.

Assista à entrevista:


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 15/02/2026 20:01 / atualizado em 15/02/2026 20:29
SIGA
x