Gretchen se apresenta no Bloco das Montadas, em Brasília

Gretchen se apresenta no Bloco das Montadas e comenta sobre sucesso de Freak Le Boom Boom - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press.)

Após mais de quatro décadas, a música Freak Le Boom Boom, da cantora Gretchen, voltou aos holofotes e se tornou um dos hits deste carnaval. A artista se apresentou neste domingo (15/3) no Bloco das Montadas, ao lado do Museu Nacional da República, e falou com exclusividade ao Correio sobre a experiência de cantar para o público brasiliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu ouvia dizer que o Montadas era um grande bloco, eu ainda não conhecia, mas estou muito feliz de estar aqui", afirmou. "Me disseram que está lotado. Espero que todo mundo ame esse repertório que nós fizemos exclusivamente para o Bloco", completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sobre a reascensão do sucesso, Gretchen destacou o papel do público jovem e da comunidade LGBTQIAPN+. "Tem sido muito legal, porque os jovens entrarem e conhecerem o meu repertório de 49 anos atrás e fazer viralizar foi muito legal", disse.

Leia também: Foliões se vestem de alegria e lotam as ruas de Brasília no carnaval



No palco, a artista celebrou a renovação do público e a força do carnaval como espaço de diversidade, reencontros e consagração popular com músicas já conhecidas, como Conga, de sua autoria, e a clássica que mistura influências amazônicas Tic Tic Tac. O show levou os foliões à loucura com passos coreografados, versos na ponta da língua e muita alegria no ar.

Assista à entrevista:







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Correio Braziliense (@correio.braziliense)



