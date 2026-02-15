Bloco das Montadas leva 100 mil ao Museu Nacional e celebra diversidade

A plataforma Carnaval Monumental, na área externa do Museu Nacional da República, foi tomada por cerca de 100 mil foliões neste domingo (15/2). O Bloco das Montadas reuniu público de diferentes regiões do Distrito Federal e transformou o espaço em um grande palco de cores, brilhos e performances.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Reconhecido pela diversidade e representatividade LGBTQIAPN+, o bloco misturou pop, axé, samba, pagode, funk, tecnobrega e música eletrônica, mantendo a multidão em movimento do início ao fim da programação — entre leques abertos, maquiagens elaboradas e produções que iam da mitologia às divas do entretenimento. Mais do que acompanhar os trios, os foliões fizeram da própria estética parte do espetáculo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Heitor de Aguiar Silveira, 19 anos, chamou atenção no bloquinho com uma fantasia inspirada no signo de Peixes. A ideia surgiu após acompanhar uma turnê temática da cantora Anitta com figurinos baseados nos signos do zodíaco. “Na verdade, a Anitta fez um tour das roupas do signo. Então eu fiz uma roupa inspirada no signo de Peixes”, contou. Pisciano, ele participa pela segunda vez do bloco Montadas e diz já ser um dos favoritos.

Para o jovem, o carnaval é um momento de criatividade e reencontro. “É uma época muito divertida, onde a gente pode liberar a nossa criatividade, se encontrar com os nossos amigos, um momento de conforto no começo do ano. Para mim é uma das melhores épocas para ser brasileiro”, disse. Heitor também destacou o clima da capital. “Carnaval de Brasília tem seu gostinho. Aqui consegue ser incrivelmente divertido, seguro, bem monitorado. Eu não tenho preocupação no bloquinho daqui de Brasília”, destacou.

Ester Silva, 32 anos, apostou em uma fantasia de Medusa para curtir o bloco. Fã da personagem mitológica, ela mesma confeccionou o figurino. “Eu gosto da história dela e resolvi representar esse ano. Fiz a fantasia com espaguete de piscina e depois pintei”, explicou. Participando pela segunda vez do bloco, Ester diz que sempre prestigia o carnaval de Brasília. “Gosto bastante, me sinto segura e em casa”, afirmou.

Em 2019, 2020, 2023 e 2024, o Bloco das Montadas foi eleito, por voto popular, como o melhor bloco pelo CB Folia, realizado pelo Correio Braziliense.









CB Folia

Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.

O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.

A votação é democrática e ocorre exclusivamente pelo site oficial: carnaval.correiobraziliense.com.br/2026.