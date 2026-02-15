Há 20 anos, Gretchen deixava fãs boquiabertos nas ruas da Candagolândia

Gretchen em Brasília em 2005: nos braços do povo - (crédito: Cadu Gomes/CB/D.A Press)

Os clássicos nunca saem de moda, permanecem ao longo do tempo e, nesse caso, até podem virar hits novamente mesmo após décadas. Dona dos sucessos Freak le boom boom, Conga, conga e Piripipi, a cantora Gretchen volta ao solo brasiliense como a estrela do Bloco das Montadas neste domingo (15/2).

A presença da Rainha do rebolado, é claro, nunca passa batida. Há mais de 20 anos, em 2005, Gretchen agitou as ruas da Candangolândia e do Núcleo Bandeira, deixando os fãs enlouquecidos. O Correio estava lá e te conta essa história, que foi publicada na edição de 15 de outubro, assinada pelo jornalista Marcelo Abreu.

Correio acompanhou passeio da cantora Gretchen pela Candangolândia e Núcleo Bandeirante em 2005 (foto: Correio Braziliense)

As andanças pelas regiões administrativas ocorreram em outubro daquele ano, quando veio ao DF para apresentações na festa A volta dos anos 80 e na Feira dos Estados e das Nações. Longe dos hotéis de luxo, Gretchen preferiu se hospedar na casa de um amigo, o produtor cultural Carlos Anchieta, na Candangolândia.

O repórter Marcelo Abreu acompanhou uma tarde da cantora e aproveitou para falar sobre os planos da artista. “Eu já ralei muito. E continuo ralando. Mantenho minha família, literalmente, rebolando…”, contou.

A primeira parada, um mercadinho. “As caixas perderam a voz. Houve tumulto para chegar perto. Tanto dos funcionários quanto dos clientes. Correria para pedidos de autógrafos. Uma adolescente chorou. E repetia, em êxtase: ‘Eu nem acredito que tô vendo a Gretchen’”, relata o repórter.

Até na parada de ônibus, a cantora provocou atrasos de pedestres que não sabiam se entravam logo no coletivo ou se continuavam a admirar aquela personalidade que parecia miragem. Um homem que cumprimentou a artista ficou desconcertado ao receber um beijo no rosto. “Ah, meu Deus, se eu soubesse que hoje ia encontrar a Gretchen tinha vindo mais ajeitadinho…”, disse ao repórter.

Depois de causar na Candangolândia, Gretchen aproveitou para bater perna na feira do Núcleo Bandeirante e até criticou os preços das mercadorias (gente como a gente). Em uma loja de roupas, conta Marcelo, a artista perguntou o preço de uma peça e deixou a atendente boquiaberta ao ver quem era a cliente: “A vendedora, atônita com a inusitada cliente, respondeu que custava R$ 90. Sabida como ela só sobre Brasília, Gretchen respondeu ‘Noventa? Tá caro demais. Amanhã vou à Feira do Guará e acho mais barato’.”

O passeio terminou com uma reflexão. Deitada no sofá do amigo, Gretchen explicou o apreço pelos passeios nas ruas da cidade. “Adoro as coisas simples. Sou assim, gosto de gente, de amigos. Se eu tivesse que voltar no tempo, faria tudo outra vez. Só escolheria melhor os homens com os quais me relacionei”, finalizou.









