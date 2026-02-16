Homem é preso por abusar de sobrinha de 17 anos

Suspeito foi preso em flagrante e levado à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por suspeita de cárcere privado e violência doméstica contra a sobrinha de 17 anos dentro de casa, em Sobradinho, na noite de domingo (15/2). Segundo a Polícia Militar (PMDF), ele teria usado a justificativa de estar “incorporado por uma entidade espiritual” para praticar os atos.

A ocorrência foi registrada na Quadra 18, conjunto K, após uma denúncia de possível cárcere privado e violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os militares foram recebidos por uma jovem de 19 anos, filha do autor, que relatou os fatos.

De acordo com o depoimento, o homem teria ordenado que a adolescente de 17 anos entrasse em um banheiro da casa sem roupas, sob a justificativa de que faria um “trabalho” espiritual. Em seguida, ele teria entrado no cômodo e tocado nos seios e na perna da jovem, além de despejar leite sobre o corpo dela.

Ainda conforme o relato, após o episódio, o suspeito ainda teria pedido que a própria filha fizesse a mesma coisa. A jovem recusou.

Diante das declarações, foi dada voz de prisão ao autor, que não ofereceu resistência. Em seguida, foi conduzido à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde foi autuado em flagrante e permaneceu detido à disposição da autoridade policial.

As vítimas também foram encaminhadas à delegacia para as providências cabíveis. Ambas não apresentavam lesões aparentes no momento do atendimento.