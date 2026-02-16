PMDF prende suspeito que venderia crack durante o carnaval

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, em Ceilândia, a prisão de um homem que portava uma pedra de crack. A droga, segundo a investigação, seria vendida durante eventos de carnaval.

A ação ocorreu durante uma abordagem de policiais do 8º Batalhão que realizavam patrulhamento na QNN 03 no momento em que encontraram o indivíduo, que já possuía três passagens criminais anteriores por tráfico de drogas.

Ao ser detido, o homem admitiu ter comprado a pedra por cerca de R$ 1 mil e que planejava fracioná-la para revender durante eventos de carnaval no Setor Comercial.

O indivíduo tem 46 anos e foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia para que as devidas providências sejam tomadas.