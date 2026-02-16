Mulher é atacada por capivara após cão sem guia se aproximar de filhote

Uma mulher foi ferida por uma capivara após o animal reagir de forma defensiva para proteger um de seus filhotes, no Parque Ecológico de Águas Claras, nesse domingo (15/02). Segundo informações do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o caso aconteceu após um alerta dos funcionários do parque. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou atendimento à mulher, que foi encaminhada a uma unidade hospitalar consciente e orientada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na ocasião, a equipe informou que havia um cachorro sem guia e coleira em uma área próxima a filhotes de capivara. Por causa disso, ao se aproximar do bando, a mulher acabou sendo ferida por uma capivara.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“As capivaras são animais dóceis e passivos, mas podem reagir de forma defensiva quando se sentem ameaçadas, especialmente na presença de filhotes”, ressaltou o Ibram.

Regras de segurança

Por conta do ocorrido, o instituto reforçou, em nota, as normas de convivência dentro das unidades de conservação do Distrito Federal que permitem a presença de animais domésticos.

“É obrigatório mantê-los sempre com guia e coleira, conforme normas vigentes, a fim de garantir a segurança dos visitantes, dos próprios animais e da fauna silvestre”, destacou o órgão.