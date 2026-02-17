"Carnaval está politizado", diz Fábio Felix no Bloco Na Batida do Morro

O Bloco Na Batida do Morro, realizado na segunda-feira (16/2) no Museu Nacional da República, reuniu não apenas foliões embalados pelo funk, mas também autoridades políticas e ativistas que aproveitaram o espaço de diversão para debater e distribuir materiais de posicionamento político.

O deputado distrital Fabio Felix (PSOL) e a pré-candidata a deputada distrital Keka Bagno (PSOL) marcaram presença no bloco tanto para curtir a festa quanto para entregar adesivos com críticas ao governador Ibaneis Rocha (MDB) e contrários à anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para Fábio Felix, o carnaval deste ano tem sido marcado por uma forte presença de pautas políticas nas ruas. “Muita gente acha que o carnaval é alienação, só uma festa. Mas esse ano, o carnaval está muito politizado. As pessoas estão falando dos temas que estão acontecendo na cidade, como a crise do BRB, problemas sociais, o debate da anistia. Eu tenho percebido isso com os adesivos e com as fantasias”, observou.

“Não é momento de alienação, é momento de politização. E a gente tem que aproveitar para debater, até porque esse é um ano decisivo na política. Carnaval no Brasil inteiro tem uma certa politização, mas em Brasília, especificamente, o povo está bem politizado pelas crises políticas do DF”, completou.

Keka Bagno destacou o papel do bloco em aproximar diferentes regiões administrativas do centro do Plano Piloto. “O Na Batida do Morro tem algo muito importante, pois traz as outras regiões administrativas para o centro do Plano Piloto. Assim como também uma juventude periférica. Isso traz também um olhar diferente para a cidade, para olharmos que o DF é feito para além do avião. Então o que mais me atrai nesse bloco é esse mix de diversidade de pessoas negras periféricas. Hoje, ainda temos uma baixa representatividade de jovens negros dentro da Câmara Legislativa. É por isso que é tão importante reivindicar o carnaval como político, e mostrar que esse é o caminho”.

