Fantasias e tradição marcam o Bloco Baratona no Parque da Cidade

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek foi tomado por foliões do Bloco Baratona na tarde desta segunda-feira (16/2). Sob um sol forte — diferente dos carnavais frequentemente marcados pela chuva na capital — o público encheu o estacionamento 12 para aproveitar mais um dia de folia. A estrutura contou com tendas para amenizar o calor, shows de bandas e DJs com repertório variado, além de food trucks e um espaço dedicado às crianças, com apresentação de mágica, personagens caracterizados e pula-pula.

Entre as famílias presentes, Juliana Civitavernia, 35 anos, moradora do Mangueiral, apostou em um tema clássico do cinema para curtir o bloco. Ao lado de Pâmela Passareli, 29, e da pequena Cecília, 8, o grupo se fantasiou de “Os Incríveis”. “Viemos de família Incríveis, eu sou a curadora das fantasias de carnaval. Todo mundo topou”, contou Juliana. Animada, Cecília aprovou o resultado. “Eu gostei muito da fantasia, tem até o Zezé. Gosto de carnaval”, disse.

Frequentadoras do Baratona, elas afirmam que a experiência já virou tradição. “O Baratona é tudo. A gente se diverte demais. Esse ano é a primeira vez que ficamos direto aqui em Brasília para curtir”, destacou Juliana. Pâmela lembra que o primeiro contato com o bloco aconteceu no ano passado. “A gente veio no bloco com a Cecília e não conhecia até então. Agora é para ficar na família como tradição”, reforçou.

Também em clima familiar, Sara Santos, 38 anos, reuniu os filhos Davi Rocha Santos, 11, Isaque, 8, e Maia, 9, com fantasias inspiradas no universo do circo. Moradora de Valparaíso, foi ela quem produziu e pintou toda a família de palhaços. “Preparei a fantasia da galera. Inspirado aqui no Cerrado, porque no Cerrado também tem carnaval e a gente manda muito bem”, contou. “Nós nos identificamos muito com essa questão do circo”, completou.

Frequentadora assídua do carnaval brasiliense, Sara afirma que a tradição já faz parte do calendário da família. “Nós amamos. Viemos todos os anos aqui, a família toda”, disse. Apesar de este ter sido o primeiro dia deles na folia em 2026, o plano é estender a programação. “Amanhã também vamos curtir mais blocos por aqui para fechar com chave de ouro”, destacou.









