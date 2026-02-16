Colisão entre carro e carreta deixa uma pessoa ferida em São Sebastião

Estado do carro após colisão com carreta - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde desta segunda-feira (16), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de colisão envolvendo uma carreta e um carro no Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, em São Sebastião. A equipe socorreu uma pessoa ferida.

O fato ocorreu na BR-251, próximo ao Cage. No local, as equipes do CBMDF encontraram um carro Fiat Uno e uma carreta articulada. O motorista do veículo de cor vermelha estava consciente e orientado, no entanto, após as avaliações dos socorristas e aplicação do protocolo para vítimas de trauma, a vítima foi encaminhada ao hospital. Já o condutor da carreta não precisou de assistência médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por interditar e preservar a via da ocorrência para que a CBMDF realizasse a estabilização da cena como forma de prevenir incêndios e novos acidentes. Não há informações sobre a dinâmica da colisão entre carro e carreta.