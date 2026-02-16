Bloco Brilho, Cor e Som celebra diversidade e inclusão em Águas Claras

16.02.2026 Davi Cruz CB/DA Press. Carnaval 2026. Brilho, Cor e Som vai além da festa e promove a campanha de vacinação antirrábica gratuita e presença de médicos veterinários. - (crédito: Davi Cruz CB/DA Press)

Em meio às cores, purpurinas, brilhos e muita música, um dos blocos mais animados desta segunda-feira (16/2), o Brilho, Cor e Som, levou para as ruas de Águas Claras uma mensagem clara de diversidade, inclusão e representatividade. Com forte presença da comunidade LGBTQIA+, o bloco se consolida como um espaço de acolhimento, onde todos podem celebrar a folia sendo quem são.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Repetindo a fórmula de sucesso de 2025, o Brilho, Cor e Som vai além da festa e promove a campanha Blocão Brilho, Cor e Som, com vacinação antirrábica gratuita e presença de médicos veterinários oferecendo orientações sobre cuidados com os pets. A ação de saúde animal acontece das 14h às 19h, reforçando o compromisso do bloco com o bem-estar coletivo, a responsabilidade social e o cuidado com os animais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os foliões, estava a estudante Ana Vitória Siqueira Pacheco, de 23 anos, que decidiu aproveitar a segunda para voltar a curtir o Carnaval após um período afastada da festa. “Tô de folga, né? Sou estudante, não tô trabalhando no momento, mas demorei um tempo pra voltar pro carnaval. Desde a pandemia eu tinha dado um recesso das folias, aí eu só voltei agora e completamente apaixonada”, contou.

A fantasia de Ana também chamou atenção pela criatividade. Improvisada poucas horas antes de sair de casa, ela mostrou que, no Carnaval, vale tudo quando o assunto é imaginação e festa. “Cara, na verdade foi improviso. Eu olhei em casa os negócios que tinha. Tem uma caixa de papelão, tem um plástico-bolha, eu acho que eu vou de encomenda da Shopee. Eu montei e vim”, explicou aos risos.

A escolha do bloco não foi por acaso. Para Ana, o espaço representa algo maior do que a própria festa. “É representatividade LGBT. Eu procuro ambientes que me acolham também. Por isso eu vim e estou me divertindo muito”, destacou.

A monitora escolar, Lívia Vilhena Carneiro de Araújo, 35, também marcou presença na folia e destacou seu amor pela festa. Para ela, o dia foi a oportunidade perfeita de unir diversão e companhia especial: seu cachorro Billy. “Hoje foi um dia típico pra me trazer meu cachorrinho, pra curtir também e aproveitar o carnaval”, contou.

Segundo Lívia, o pet gosta da movimentação. “Ele gosta da bagunça, gosta da festa, e eu trouxe hoje ele, literalmente, pra aproveitar também, pra não ficar em casa sozinho e aproveitar comigo.” Ela ainda ressaltou a importância de espaços abertos e acessíveis como o do bloco. “Eu gostei bastante, porque aqui é ao ar livre e é aberto ao público e aos animais também”, acrescentou.

CB Folia

Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.

O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.

A votação é democrática e ocorre exclusivamente pelo site oficial: carnaval.correiobraziliense.com.br/2026.