Grupo de evangélicos tenta evangelizar foliões em bloco de funk

Paola, Gabriel e Wesley participam do carnaval há quatro anos oferecendo apoio espiritual

Em meio às batidas do funk no Bloco Na Batida do Morro, nesta segunda-feira (16/2), no Museu Nacional da República, um grupo chamou atenção por um propósito diferente. Enquanto muitos foliões dançavam e cantavam, três evangélicos circulavam pelo espaço com a missão de evangelizar e oferecer apoio espiritual.

Paola Novais, 24 anos, fisioterapeuta; Gabriel Novais, 25, professor bilíngue; e Wesley Lopes, 28, administrador, contam que participam do carnaval com esse objetivo há quatro anos. Segundo eles, a intenção não é confrontar a festa, mas aproveitar o momento para conversar com as pessoas e falar sobre fé.

“Viemos com uma missão. Viemos para curtir também, mas de uma maneira diferente. Estamos aqui para falar sobre Jesus, quem ele é, e ouvir as pessoas sobre as dores que elas carregam” contou Gabriel.

“Às vezes as pessoas estão buscando a felicidade num local que não existe. Ou às vezes elas só querem preencher algo. E a gente está aqui para apresentar uma verdadeira felicidade”, completou.

Para Paola, o principal objetivo é levar uma mensagem de esperança. “Estamos trazendo uma visão diferente sobre a vida, porque Jesus é vida. Ele morreu por todos nós e ele ama profundamente as pessoas. Queremos fazer com que essas pessoas entendam que elas são profundamente amadas pelo Senhor”, disse.

Wesley reforça que, mesmo em meio à folia, há espaço para espiritualidade. “Eles estão aqui no bloco de carnaval, mas Jesus também está no coração deles. Algumas pessoas são mais fechadas para ouvir. A intenção é fazer o nome dele ser conhecido nesse ambiente”, comentou.

O trio relata que, ao longo dos anos, já presenciou momentos marcantes durante as abordagens. Um deles foi o encontro com um jovem que havia perdido o pai recentemente.

“Ele falou que veio para cá para se divertir, mas estava machucado. Ele chorou muito com a oração que fizemos. Foi algo que não foi por nós, mas foi por intermédio de Deus. Todo ano alguém é renovado por Cristo, todo ano alguém se entrega. Tem muitas pessoas que já foram de igreja e estão desviadas”, concluiu Gabriel.