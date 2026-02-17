Motorista de van envolvido em acidente na BR-020 passa por cirurgia

Grave acidente na BR 020 nesta madrugada deixou 5 mortos e 11 pessoas feridos - (crédito: Laezia Bezerra/CB/D.A Press)

O motorista da van envolvida no acidente que deixou cinco mortos na BR-020, em Planaltina (DF), nesta terça-feira (17/2), passa por cirurgia no Hospital Regional de Planaltina. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Outras vítimas da colisão estão internadas no Hospital Regional de Sobradinho e no Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília. Ao todo, 17 pessoas foram atendidas após o acidente, cinco morreram, e 11 precisaram ser transportadas para unidades de saúde do Distrito Federal e de Formosa (GO). Entre os feridos há crianças e idosos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela preservação do local. Segundo informações preliminares, a van transportava 16 ocupantes e colidiu contra a parte traseira da carreta, que trafegava pela faixa da direita.

O motorista do veículo de carga não se feriu e realizou o teste de alcoolemia, com resultado negativo. O condutor da carreta foi levado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina (DF), para prestar esclarecimentos.