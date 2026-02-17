Vizinhos cobram justiça após jovem ser encontrada morta no DF

Jovem de 23 anos é vítima de feminicídio no Recanto das Emas - (crédito: Material cedido pela TV BrasÃ­lia)

A morte de uma jovem de 23 anos, na quadra 105, conjunto 3, no Recanto das Emas, causou comoção entre moradores da região nesta terça-feira (17/2). O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF) como feminicídio.

Vizinhos, que preferiram não se identificar, afirmaram que foram surpreendidos pela movimentação de viaturas e pela presença da imprensa no local. “A gente não sabia de nada. Só vimos a polícia chegando. Estamos muito tristes e preocupados pois isso nunca havia acontecido aqui”, relatou uma moradora. A vizinhança afirmou que não tinha proximidade com o casal e que pouco sabia sobre a rotina dos dois.

De acordo com relatos, a jovem era pouco vista na vizinhança. Já o suspeito era visto com mais frequência.

Alguns mencionaram que discussões entre o casal fariam parte da rotina. “Ouvíamos algumas brigas, às vezes, parecia coisa de casal, nada que a gente imaginasse que pudesse terminar assim”, comentou um vizinho.

O sentimento predominante entre os moradores é de tristeza e indignação. Parte deles também mencionou a percepção de impunidade em casos de violência contra a mulher. “É muito triste. Tomara que não seja só mais um número”, disse um morador. Outro afirmou que, na visão dele, a falta de punições mais rígidas contribui para a repetição de crimes. “As pessoas não têm medo da Justiça”, declarou.

Caso

Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta dentro de casa, na região do Recanto das Emas, na manhã desta terça-feira (17/2). De acordo com informações preliminares, o caso é investigado como feminicídio.

O suspeito foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde presta depoimento. A ocorrência segue em apuração.

Onde pedir ajuda?

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.WhatsApp: (61) 9366-9229 - Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.Telefone: (61) 2326-461