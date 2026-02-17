Vítimas de acidente na BR-020 vinham da Bahia

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), há duas mulheres, dois homens e uma criança com idade por volta de 3 anos entre os mortos no acidente na BR-020, em Planaltina (DF), nesta terça-feira (17/2).

A PRF informou que a van saiu ontem a noite de Santa Rita de Cássia (BA), com destino final a Brasília. As vítimas ainda não foram identificadas. Os sobreviventes foram encaminhados para os hospitais de Planaltina, Hospital de Base e de Sobradinho. Não há informações sobre o estado dos feridos.

Os corpos dos mortos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Brasília.

Até o momento a PRF confirma que a documentação dos dois motoristas estava em dia, porém, o disco do tacógrafo da van estava vencido e o caminhão não tinha o disco. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a van operava de forma irregular, pois não tinha autorização para o transporte de passageiros.

O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele foi para delegacia prestar depoimento. Ele é morador de Aguas Lindas e foi contratado para fazer o transporte.

A carreta permanece na BR-020 e será removida. Houve grande derramamento de óleo na pista, sentido Brasília. Os bombeiros isolaram o local para lavagem e o trânsito ja foi liberado. No local da batida, há muitos destroços da van e pertences espalhados pelo chão, como chinelo, frutas, marmitas, roupas.