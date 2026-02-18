Saiba quem são as vítimas da colisão na BR-020

A colisão entre uma van e uma carreta na BR-020, na altura de Planaltina (DF), deixou cinco mortos e comoveu comunidades da Bahia e do Distrito Federal. As vítimas fatais foram Ravy Gael da Silva Vogado, de 5 anos; Angelina Silva do Nascimento, 16; Marcela Silva do Nascimento, 15; Everaldo de Oliveira Santos, 52; e Laudenice Vogado de Oliveira, 58.
O luto por Laudenice Vogado de Oliveira, conhecida como “Tia Nem”, também se manifestou nas redes sociais. Anailde Amaral, coordenadora da comunidade de Boa Esperança, no município baiano onde a vítima morava, prestou homenagem. “Presto meus sinceros sentimentos a toda a família enlutada neste momento de dor. Que Deus nos ajude e nos dê forças por tamanha dor. E também a todas as nossas comunidades vizinhas, que se encontram também neste momento tão difícil”, escreveu.
Em outra publicação, a comunidade Engenho Velho afirmou que amanheceu desolada. “Hoje o pôr do sol no Engenho Velho não trouxe só o fim de mais um dia. Trouxe silêncio, dor e saudade. A comunidade acordou com uma das piores notícias, e enquanto o céu se despede em tons de tristeza, três famílias choram a partida de quem jamais será esquecido”, escreveram.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, de onde saiu a van, também divulgou nota oficial manifestando “profundo pesar” pelas mortes e informou que acompanha o caso junto às autoridades. O comunicado destacou a solidariedade às famílias e colocou a administração municipal à disposição para prestar apoio aos parentes das vítimas neste momento de dor.
