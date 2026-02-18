InícioCidades DF
TRAGÉDIA BR-020

Saiba quem são as vítimas da colisão na BR-020

Entre os mortos estão duas adolescentes, uma criança de 5 anos e dois adultos. Comunidade Engenho Velho e Prefeitura de Santa Rita de Cássia lamentou o ocorrido

Colis&atilde;o na BR-020 envolvendo van clandestina e carreta deixou 5 mortos - (crédito: Edilson Cordeiro/ TV Brasilia. )
Colis&atilde;o na BR-020 envolvendo van clandestina e carreta deixou 5 mortos - (crédito: Edilson Cordeiro/ TV Brasilia. )

A colisão entre uma van e uma carreta na BR-020, na altura de Planaltina (DF), deixou cinco mortos e comoveu comunidades da Bahia e do Distrito Federal. As vítimas fatais foram Ravy Gael da Silva Vogado, de 5 anos; Angelina Silva do Nascimento, 16; Marcela Silva do Nascimento, 15; Everaldo de Oliveira Santos, 52; e Laudenice Vogado de Oliveira, 58. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O luto por Laudenice Vogado de Oliveira, conhecida como “Tia Nem”, também se manifestou nas redes sociais. Anailde Amaral, coordenadora da comunidade de Boa Esperança, no município baiano onde a vítima morava, prestou homenagem. “Presto meus sinceros sentimentos a toda a família enlutada neste momento de dor. Que Deus nos ajude e nos dê forças por tamanha dor. E também a todas as nossas comunidades vizinhas, que se encontram também neste momento tão difícil”, escreveu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em outra publicação, a comunidade Engenho Velho afirmou que amanheceu desolada. “Hoje o pôr do sol no Engenho Velho não trouxe só o fim de mais um dia. Trouxe silêncio, dor e saudade. A comunidade acordou com uma das piores notícias, e enquanto o céu se despede em tons de tristeza, três famílias choram a partida de quem jamais será esquecido”, escreveram.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, de onde saiu a van, também divulgou nota oficial manifestando “profundo pesar” pelas mortes e informou que acompanha o caso junto às autoridades. O comunicado destacou a solidariedade às famílias e colocou a administração municipal à disposição para prestar apoio aos parentes das vítimas neste momento de dor.

  • Everaldo de Olivera Santos morreu na colisão
    Everaldo de Olivera Santos morreu na colisão Fotos: Redes Sociais
  • Laudenice Vogado de Oliveira morreu na colisão
    Laudenice Vogado de Oliveira morreu na colisão Redes Sociais
  • Colisão na BR-020 envolvendo van clandestina e carreta deixou 5 mortos
    Colisão na BR-020 envolvendo van clandestina e carreta deixou 5 mortos Edilson Cordeiro/ TV Brasilia.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Tags

Por Ana Carolina Alves e Laezia Bezerra
postado em 18/02/2026 19:17
SIGA
x