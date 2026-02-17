Carna Rock leva diversidade musical a foliões de Planaltina

Realizado nesta terça-feira (17/2), o bloco Carna Rock reuniu público diverso e estilos variados na Praça do Museu, em Planaltina. Criado por músicos e pensado inicialmente para músicos, o evento chegou à 11ª edição mantendo o clima comunitário que marcou sua origem na Rua 15 de Novembro, onde nasceu.

Idealizador do bloco, o produtor cultural Anderson Rogê, 53 anos, conta que a festa começou de forma simples, na própria rua onde mora.

“Tudo começou criado por músicos. A gente fazia um carnaval para nós, bem simples. Foi crescendo muito, e hoje estamos na 11ª edição, pela primeira vez com apoio do governo”.

Segundo ele, a ligação com a vizinhança é o diferencial. “Sempre aconteceu na rua, com a comunidade, com a vizinhança. Agora, trouxemos para a Praça do Museu, mas a essência continua a mesma.”

Apesar do nome e da estética ligada ao rock, com foliões majoritariamente vestidos de preto, o evento ampliou sua proposta ao longo dos anos. “O objetivo principal é o rock, mas hoje a gente tem axé, samba, poesia, vários estilos musicais. A ideia é que pessoas que não se encontram em outros blocos venham curtir o nosso.”

A professora Márcia Damasceno, 59 anos, participou do bloco motivada por amigos e pelo interesse na programação musical alternativa.

“Eu estou aqui pelos encontros e pelas bandas. Diferente dos outros carnavais mais focados em samba e pagode, aqui tem MPB, rock, axé. Eu amo essa diversidade, tem tudo a ver com a cultura da cidade.”

Ela conta que já não costuma pular carnaval como antes, mas faz questão de participar pelo clima do evento. “Hoje eu venho mais pela farra, pelos amigos. Se eu tivesse que resumir em duas palavras: encontro e alegria”.













