TRAGÉDIA

Prefeitura de Santa Rita de Cássia lamenta acidente na BR-020

Município afirma que van partiu da cidade, presta solidariedade às famílias das vítimas e diz acompanhar o caso junto às autoridades competentes

Colisão entre van e caminhão deixa 5 mortos no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)
A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia (BA) divulgou nota oficial na tarde desta terça-feira (17/2) lamentando o acidente envolvendo uma van que partiu do município e colidiu com um caminhão no km 52 da BR-020, entre Formosa (GO) e Planaltina (DF). A batida deixou cinco mortos e 12 pessoas feridas.

No comunicado, a Prefeitura manifestou “profundo pesar” pela tragédia e informou que acompanha a situação “com atenção e responsabilidade”, mantendo contato com as autoridades competentes. O município também declarou solidariedade às famílias das vítimas e afirmou estar à disposição para prestar apoio aos envolvidos.

A colisão ocorreu por volta das 5h e mobilizou 12 viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Parte dos feridos foi encaminhada para o Hospital Regional de Planaltina, Sobradinho e para o Hospital de Base. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

Por Ana Carolina Alves e Laezia Bezerra
postado em 17/02/2026 13:21 / atualizado em 17/02/2026 13:22
