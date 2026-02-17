Prefeitura de Santa Rita de Cássia lamenta acidente na BR-020

A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia (BA) divulgou nota oficial na tarde desta terça-feira (17/2) lamentando o acidente envolvendo uma van que partiu do município e colidiu com um caminhão no km 52 da BR-020, entre Formosa (GO) e Planaltina (DF). A batida deixou cinco mortos e 12 pessoas feridas.
No comunicado, a Prefeitura manifestou “profundo pesar” pela tragédia e informou que acompanha a situação “com atenção e responsabilidade”, mantendo contato com as autoridades competentes. O município também declarou solidariedade às famílias das vítimas e afirmou estar à disposição para prestar apoio aos envolvidos.
A colisão ocorreu por volta das 5h e mobilizou 12 viaturas de resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Parte dos feridos foi encaminhada para o Hospital Regional de Planaltina, Sobradinho e para o Hospital de Base. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.
