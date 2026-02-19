Sem citar nomes, Ibaneis reforça apoio à PM após confusão com deputado

Deputado Fábio Felix conversa com policiais após spray de pimenta; ele informou que quis entender o caso - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), publicou nas redes sociais uma mensagem interpretada como resposta ao episódio envolvendo o deputado distrital Fábio Felix (PSol), atingido por um jato de spray de pimenta no rosto, lançado por um policial militar, no Bloco Rebu. O fato ocorreu após o militar tentar intervir na prisão de uma das coodenadoras do bloco.

Sem citar nomes, Ibaneis reforçou o apoio às forças de segurança da capital. "A Policia Militar do Distrito Federal tem um papel fundamental na proteção da população e não pode ter sua honra e sua imagem deturpadas por episódios isolados. Caso tenha havido qualquer excesso, que os fatos sejam apurados com responsabilidade e dentro da lei. Esse é o caminho correto em um Estado democrático de direito", escreveu no Instagram, acrescentando que tem plena confiança no trabalho da PMDF.

A confusão envolvendo o deputado começou com uma abordagem a dois homens no bloco, que estariam com drogas, e terminou na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Segundo a PM, houve a prisão de suspeitos por porte de drogas no bloco. Neste momento, algumas pessoas, incluindo a coordenadora, tentaram retirar os detidos da guarda dos policiais.

O deputado informou que se apresentou aos policiais com o objetivo de entender o ocorrido e mediar o conflito, mas não conseguiu ver as duas coordenadoras. “Eles estavam muito exaltados, muito truculentos", contou. De acordo com a PM, o spray de pimenta disparado contra o deputado foi uma reação às ações do próprio parlamentar. “As imagens mostram o deputado puxando o colete do policial”, alegou Marcelo Almeida, advogado dos policiais. O advogado garantiu que, em nenhum momento, Fábio Felix se apresentou como deputado. “Ele não falou sobre o cargo e, mesmo se tivesse falado, não daria direito de fazer isso”, acrescentou.

O caso segue em apuração. O deputado registrou um boletim de ocorrência na delegacia.