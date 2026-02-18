Chuva no DF deixa estação de metrô de Taguatinga alagada; veja vídeo

A chuva breve, mas forte, que caiu em alguns pontos do DF na tarde desta quarta-feira de cinzas (18/2), causou prejuízo à população. Em um vídeo, internautas mostram a Estação Centro Metropolitano, em Taguatinga, completamente alagada.

Dá para ver a água escorrendo pelas escadas, na área externa da estação, próximo à entrada. Pelas imagens, também é possível ver os corredores de passagem inundados, com água que chega a cobrir os pés dos passageiros.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima chegou a 14ºC nesta quarta-feira. A máxima foi de 32ºC. Para esta quinta-feira (19/2), a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A máxima deve ficar em torno de 30°C.

