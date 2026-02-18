Secretário elogia atuação da Polícia Militar durante o carnaval

As festas carnavalescas do Distrito Federal ganharam aplausos do público na efetividade da segurança dos foliões. Em entrevista aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Ana Maria Campos, no CB. Poder — programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF, elogiou a atuação da Polícia Militar e comentou sobre o episódio envolvendo o deputado Fábio Felix (PSol). Segundo Avelar, haverá investigação, mas, em análise preliminar, a PM fez o trabalho correto.

O chefe da pasta destacou a preocupação em garantir e dar uma resposta efetiva para que a população se sinta acolhida pelas forças de segurança. Frisou, também, o empenho da PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e do Departamento de Trânsito (Detran). Ao ser questionado sobre o quantitativo de ocorrências, citou o furto de celular como 70% das notificações. Sobre isso, afirmou que as forças têm feito campanhas de combate e orientou a população.

“Tem que tomar cuidado para não ficar com o celular exposto, não guardar o celular no bolso de trás, sempre deixar ele na parte de frente do corpo, onde você tenha condições de monitorar. Isso implicou na redução dos números desse tipo de crime. É preciso destacar que, pela primeira vez, nós testamos as revistas na saída dos blocos. Ou seja, além de fazer as linhas de revista no metrô, na Rodoviária, nas chegadas dos locais onde estariam ocorrendo os eventos de carnaval, fizemos também as revistas de maneira experimental na saída desses eventos. A pessoa tinha que mostrar o telefone desbloqueado e isso fez com que telefones também fossem descartados, porque aqueles que estavam furtando os objetos, ao perceber o controle da polícia, descartavam os celulares.”

Durante a entrevista, o secretário comentou sobre os assassinatos de Rodrigo Castanheira, 16 anos, e Leonardo Ferreira da Silva, 19 anos, ambos mortos após brigas de rua. Na avaliação de Sandro Avelar, é preciso um trabalho para a mudança de cultura.

“Vamos levar tempo, isso depende muito da educação. Aliás, a segurança pública e a educação andam juntas. Então, é preciso que a gente trabalhe realmente uma mudança de cultura. Cultura da sociedade, desde as crianças que estão na infância, mas também cultura que envolve os adultos, que muitas vezes ainda deixam de acionar as forças do Estado, mesmo tendo conhecimento de que algo grave está acontecendo com a sua vizinha de porta, e ele acha que não deve se envolver como se isso fosse.”

Caso Fábio Felix

A confusão envolvendo o parlamentar Fábio Felix (PSol) também foi um dos temas discutidos no programa. O caso será investigado, informou o secretário. No entanto, em apuração preliminar, disse ele, percebe-se uma postura ativa do deputado.

“Inclusive, os policiais estavam trabalhando, em formação numa linha e não foi a linha de policiais que se deslocou até o deputado. O deputado é que foi até a linha de policiais para poder fazer considerações a respeito de uma prisão que havia sido feita. Essa prisão é absolutamente legal, não existe nenhuma discussão com relação a isso. Um dos cachorros da PM farejou substância entorpecente, verificou-se realmente que aquelas pessoas estavam ali usando a substância e estavam portando. No que essas pessoas estavam sendo conduzidas à delegacia, veio a coordenadora do bloco tentando, de alguma maneira, intervir naquele procedimento. Acabou que foi também detida por desobediência”, explicou.