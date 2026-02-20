Vídeo: trio furtou mais de R$ 400 mil em casas de regiões nobres do DF

Um trio especialista em furtos a residências de alto padrão no Distrito Federal foi alvo da operação Rastro Oculto, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O grupo atuava, principalmente, nas regiões do Lago Norte e do Lago Sul e causou prejuízos expressivos às vítimas. Em um único crime, o prejuízo ultrapassou R$ 400 mil.

A ação foi coordenada pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), nesta quarta-feira (19/2), que identificou dois dos três envolvidos após uma investigação minuciosa baseada na análise de horas de imagens de câmeras de monitoramento espalhadas pelo DF, além de cruzamento de dados e informações estratégicas. Confira abaixo.

Segundo as investigações, dois homens eram responsáveis por invadir as residências e retirar os objetos de valor, enquanto uma mulher prestava apoio logístico, permanecendo no interior do veículo utilizado para dar fuga à dupla. O grupo priorizava casas em áreas nobres e tinha como principais alvos joias, dinheiro em espécie e equipamentos eletrônicos.

A Justiça acatou os pedidos de prisão preventiva e de busca e apreensão representados pela 9ª DP. A mulher foi presa na região de Ceilândia, enquanto se deslocava com um dos carros utilizados nos crimes, que foi apreendido. Na residência dela, em Samambaia, os policiais encontraram placas de veículos supostamente usadas nas ações criminosas.

Grupo usava placas clonadas para cometer crimes (foto: PCDF/Divulgação)

O segundo alvo da operação, Thiago Stefano Alves Avilino, não foi localizado e é considerado foragido. As investigações continuam para identificar e qualificar o terceiro integrante da associação criminosa.

PCDF segue em busca de foragido dos crimes (foto: PCDF/Divulgação)

De acordo com a polícia, o grupo apresentava organização estruturada e utilizava técnicas especializadas para dificultar o trabalho da perícia. Entre os métodos empregados estavam materiais que impedem a coleta de vestígios nos locais invadidos e o uso de veículos com placas clonadas.

Grupo agia de forma organizada para realizar furtos (foto: PCDF/Divulgação)

A PCDF solicita o apoio da população para localizar o foragido e identificar o terceiro suspeito. Informações podem ser repassadas pelo telefone 197, com garantia de sigilo absoluto da identidade do denunciante.

Os investigados devem responder por associação criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Somadas, as penas podem ultrapassar 15 anos de prisão. As diligências seguem também para identificar possíveis receptadores dos bens furtados.

O delegado-adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo, destacou que as investigações foram conduzidas de forma técnica e estratégica. “A 9ª DP não irá descansar até concluir a responsabilização e prisão de todos os envolvidos nessa teia criminosa”, afirmou.





