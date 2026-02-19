Idosa é atropelada por moto e levada inconsciente a hospital no DF

A idosa foi estabilizada e transportada com urgência a uma unidade hospitalar - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Uma idosa ficou gravemente ferida após ser atropelada por uma motocicleta no fim da tarde desta quinta-feira (19/2). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado por volta das 17h56 e deslocou duas viaturas de socorro para realizar o atendimento emergencial no local do acidente.

Leia também: Idosa morre atropelada por moto na Asa Norte

De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada inconsciente e apresentava um corte na cabeça, além de uma possível fratura no braço esquerdo. Seguindo os protocolos de trauma, ela foi estabilizada e transportada com urgência a uma unidade hospitalar.

O motociclista também precisou de atendimento médico, sendo levado ao hospital consciente e orientado, queixando-se de dores na perna, no braço e na coluna. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).