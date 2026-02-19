InícioCidades DF
Colisão no Polo de Modas do Guará termina com vítima hospitalizada

Devido à posição dos veículos e ao risco de novos incidentes, a via precisou ser parcialmente interditada

O estado de saúde e a identidade da pessoa socorrida não foram divulgados - (crédito: Divulgação/CBMDF)


Uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo dois veículos no fim da tarde desta quinta-feira (19/2). A colisão ocorreu por volta das 17h38, na QE 40, área próxima ao Polo de Modas do Guará.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao endereço, as equipes de resgate realizaram a avaliação imediata da cena e dos ocupantes dos automóveis. Devido à posição dos veículos e ao risco de novos incidentes, a via precisou ser parcialmente interditada.

Entre os envolvidos, uma vítima apresentou ferimentos que demandaram atendimento hospitalar. Após a triagem no local, ela foi transportada pelos bombeiros a uma unidade de saúde. O estado de saúde e a identidade da pessoa socorrida não foram divulgados até o momento.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para realizar a gestão do tráfego e registrar a ocorrência. Até a publicação desta matéria, não havia informações confirmadas sobre a dinâmica da colisão ou o que teria provocado o acidente entre os dois veículos.

