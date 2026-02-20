Agências do Trabalhador oferecem 734 vagas com salários de até R$ 3,8 mil

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal encerram a semana com uma oferta de 734 oportunidades de emprego para esta sexta-feira (20/2). Com opções que contemplam desde candidatos sem experiência até profissionais especializados, as remunerações variam conforme a função, alcançando o teto de R$ 3.843,90 para o cargo de mecânico de veículos a diesel.

O destaque de maior rendimento exige que o candidato tenha ensino médio completo e vivência prévia na manutenção de motores pesados. Por outro lado, o volume de contratações concentra-se em oportunidades como o de repositor de mercadorias. Somente em Ceilândia Sul, estão abertas 30 vagas que não exigem escolaridade mínima nem experiência, oferecendo salário de R$ 1,7 mil mais benefícios.

Para os interessados em ingressar no mercado de trabalho, o Governo do Distrito Federal disponibiliza dois caminhos: o cadastro remoto pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o atendimento presencial. As 16 unidades das agências funcionam das 8h às 17h e servem como um banco de talentos contínuo; mesmo que o candidato não se identifique com as vagas do dia, seus dados permanecem no sistema para futuros cruzamentos de perfil com novas empresas.

Além do suporte aos candidatos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) reforça a parceria com o setor produtivo. Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar o espaço físico das agências para entrevistas podem realizar o cadastro via e-mail (gcv@sedet.df.gov.br) ou pelo portal oficial da secretaria.

