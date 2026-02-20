Em nova ação, dupla é presa após furtar R$ 400 mil em joias de shopping na BA

Dupla foi presa menos de 24 horas após o furto - (crédito: Material cedido ao Correio)

Em vídeo, dois homens estouram uma garrafa de champanhe, bebem, sorriem e comemoram o sucesso de um furto de meio milhão em uma joalheria de um shopping localizado em Juazeiro, na Bahia. Os suspeitos são Victor Alexandre Santos e João Marcelo Paschoal Rodrigues Fragoso da Silva, pertencentes à chamada quadrilha “Piratas dos Shoppings”. Menos de 24 horas depois, a dupla foi presa pela Polícia Civil da Bahia (PCBA) em um hotel próximo à rodoviária de Feira de Santana, com passagens e malas prontas para Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O furto ocorreu quatro dias depois de outra ação da quadrilha de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do DF. Em 14 de fevereiro, Elisson Sousa Oliveira levou R$ 1,2 milhão em joias de uma loja no shopping Passeio das Águas, em Goiânia (GO). Foi detido, confessou o crime, mas foi solto por decisão judicial.

Depois, Victor e João seguiram rumo ao Nordeste. O foco foi a joalheria Victor Joias, localizada no Juá Garden Shopping, em Juazeiro. Às 23h50 do dia 18, as imagens das câmeras mostraram um dos suspeitos dentro do escritório da empresa tentando abrir o cofre para procurar mais pertences de valor. Após perceber que estava sendo filmado, ele subiu em uma cadeira e virou a câmera para o alto.

A contagem inicial dos bens furtados é estimada em R$ 400 mil. Inclui joias e relógios. Após o registro da ocorrência, duas delegacias de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro e de Feira de Santana iniciaram as diligências. O trabalho contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da 17ª Coorpin, do DIRPIN Norte e do CPRN Norte/PMBA.

Hospedagem e fuga

A localização dos suspeitos apontava para Feira de Santana, a 392km de Juazeiro. A polícia descobriu que os dois estavam hospedados em um ponto estratégico: ao lado da rodoviária interestadual. Segundo as investigações, eles aguardavam às 14h e seguiriam rumo a Brasília.

Para os agentes, não há dúvidas de que Victor e João sejam integrantes da quadrilha goiana. Com eles, os policiais recuperaram as joias furtadas. O caso segue em investigação.

