Colisão entre três veículos deixa feridos e interdita Eixinho Sul

Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital. Uma delas em estado moderado a grave. Interdição provocou engarrafamento na via

Colisão entre três veículos interdita Eixinho Sul e deixa dois feridos - (crédito: Davi Cruz/CB)
Colisão entre três veículos interdita Eixinho Sul e deixa dois feridos - (crédito: Davi Cruz/CB)

Por João Pedro Zamora* e Davi Cruz

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entrê três veículos na manhã desta sexta-feira (20/2), na altura da 108 Sul. O acidente de trânsito deixou todas as faixas do Eixinho Sul, sentido Setor Policial Sul, interditadas.

Os dois condutores envolvidos foram levados ao hospital conforme protocolo médico, e a terceira pessoa envolvida foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) depois de ficar presa às ferragens. Segundo o CBMDF, um dos hospitalizados está em estado moderado de saúde e o outro de moderado a grave.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para auxiliar na organização do trânsito e para realizar a perícia. Até o momento não há detalhes da dinâmica do acidente.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

