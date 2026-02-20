Colisão entre três veículos deixa feridos e interdita Eixinho Sul

Colisão entre três veículos interdita Eixinho Sul e deixa dois feridos - (crédito: Davi Cruz/CB)

Por João Pedro Zamora* e Davi Cruz

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entrê três veículos na manhã desta sexta-feira (20/2), na altura da 108 Sul. O acidente de trânsito deixou todas as faixas do Eixinho Sul, sentido Setor Policial Sul, interditadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Passageiros reclamam de aumento que começa domingo nas tarifas do Entorno

Os dois condutores envolvidos foram levados ao hospital conforme protocolo médico, e a terceira pessoa envolvida foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) depois de ficar presa às ferragens. Segundo o CBMDF, um dos hospitalizados está em estado moderado de saúde e o outro de moderado a grave.

Leia também: Motociclistas continuam sendo as vítimas que mais morrem no trânsito

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para auxiliar na organização do trânsito e para realizar a perícia. Até o momento não há detalhes da dinâmica do acidente.











*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia